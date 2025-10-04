La tempête Amy s'est abattue samedi sur le nord de la France. Un homme s'est noyé, tandis que la chute d'une branche d'arbre a causé le décès d'un automobiliste de 25 ans.

De fortes rafales de vent ont balayé les départements proches des côtes de la Manche. Photo: IMAGO/Photo News

Un homme s'est noyé samedi à Etretat, sur la façade atlantique de la France, et un autre est mort dans un accident de la route, après des vents violents liés à la tempête Amy soufflant dans le nord du pays, a-t-on appris auprès des autorités locales.

Un homme de 48 ans qui était allé se baigner à Etretat samedi matin n'a pas pu être secouru en raison des conditions météo très défavorables, selon les pompiers. Son corps sans vie a été récupéré à marée basse. Dans le nord du pays, la chute d'une «grande branche d'arbre» sur un véhicule qui roulait sur une départementale a tué le conducteur, un homme de 25 ans, et blessé grièvement sa passagère, selon la préfecture.

Des foyers privés d'électricité

Les cinq départements des Hauts-de-France (Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Somme et Oise) ainsi que celui de Seine-Maritime sont en vigilance orange vent samedi après-midi en raison de la tempête Amy, venue des îles Britanniques et qui avait déjà fait un mort vendredi en Irlande. Cette tempête «génère de fortes rafales de vent sur les départements proches des côtes de la Manche et dans les départements de l'intérieur du nord du pays», a résumé Météo-France.

Jusqu'à 5000 foyers ont été privés d'électricité samedi matin à cause de la tempête sur l'ensemble de la région Normandie, un chiffre ramené à 2000 foyers à 12h00, selon Enedis. Mais à cause du renforcement du vent dans l'après-midi, de nouvelles coupures ont été signalées depuis, selon l'opérateur, qui a prévu un nouveau bilan en début de soirée.

Des limitations de vitesse pour les véhicules sur les autoroutes et nationales ont été mises en place dans tous les Hauts-de-France par la préfecture jusqu'à samedi soir. L'atténuation de la tempête, qui comprend aussi des averses orageuses, reste attendue en début de soirée, selon Météo-France.