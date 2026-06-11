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Leur voiture criblée de balles
Cinq policiers tués au Mexique, dans une région dominée par les cartels

Cinq policiers ont été tués et cinq autres blessés dans une attaque armée au Michoacan, région du Mexique dominée par les cartels. Leur véhicule a été criblé de balles, selon des images obtenues par l’AFP.
Publié: il y a 38 minutes
Cinq policiers ont perdu la vie et cinq autres ont été blessés lors d'une attaque dans l'ouest du Mexique. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Cinq policiers ont été tués et cinq autres blessés mercredi dans une attaque armée dans l'Etat de Michoacan, dans l'ouest du Mexique, sous la coupe des cartels de drogue, a annoncé le gouvernement local à la veille du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football. Le véhicule dans lequel ils se déplaçaient montre de nombreux impacts de balle, selon des images auxquelles l'AFP a eu accès.

L'attaque a eu lieu dans la municipalité de Nahuatzen. Cette zone est habitée par l'ethnie indigène purépecha où opère notamment le puissant Cartel Jalisco Nueva Generacion, selon le ministère de la Sécurité du Michoacan qui a annoncé une vaste opération policière pour retrouver les auteurs.

Le Michoacan est l'épicentre d'une économie de l'avocat qui génère 5 milliards de dollars de revenus par an ainsi que d'une importante industrie du citron, et possède un vaste port sur la côte pacifique. L'économie illicite y prospère entre extorsion, narcotrafic et enrôlement forcé de jeunes vulnérables par les cartels.

Sa capitale, Morelia, se trouve à quelque 300 kilomètres de Guadalajara et de Mexico, deux des villes hôtes de la Coupe du monde de football qui s'ouvre jeudi dans le stade Aztèque de la capitale mexicaine. Quelque 12'000 militaires avaient été dépêchés dans le Michoacan, voisin de l'Etat de Jalisco, après l'assassinat en novembre du maire de la ville d'Uruapan et d'un dirigeant des riches producteurs locaux de citron qui dénonçait l'extorsion des cartels. 

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