DE
FR

Macabre découverte en Thaïlande
Le corps d'une ado est retrouvé dans la valise d'un Australien

Un Australien de 46 ans a été arrêté en Thaïlande après la découverte du corps d'une adolescente de 17 ans dans une valise. La police attend les résultats de l'autopsie pour l'inculper.
Publié: 09:18 heures
Un Australien a été arrêté à Bangkok après la découverte du corps d'une ado de 17 ans à Pattaya. (image d'illustration)
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un ressortissant australien a été arrêté en Thaïlande en lien avec la découverte du corps d'une adolescente de 17 ans dans une valise, ont indiqué samedi les autorités locales. Le suspect, qui «continue de nier les accusations», a été «placé en détention à l'issue de son interrogatoire», a dit à l'AFP un responsable de la police de Pattaya.

Les policiers attendent les résultats de l'autopsie, ainsi que d'autres éléments de preuve, avant de l'inculper pour «enlèvement d'un mineur à des fins sexuelles», «homicide volontaire» et «dissimulation de cadavre», a-t-il précisé. Selon les médias locaux, l'Australien de 46 ans a été arrêté vendredi soir à l'aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok alors qu'il tentait d'acheter un billet d'avion pour Perth.

Un corps violenté

Des images de vidéosurveillance le montreraient entrer en compagnie d'une Thaïlandaise de 17 ans dans un immeuble de la station balnéaire de Pattaya dans la nuit de mercredi à jeudi. Il en serait ressorti seul des heures plus tard avec une large valise noire transportée ensuite à l'arrière d'un scooter.

Les policiers ont retrouvé la valise le lendemain au bord d'une voie ferrée, avec à l'intérieur le corps de la jeune femme, portant des traces de violences, a rapporté le journal Pattaya News.


Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus