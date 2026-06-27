Un Australien de 46 ans a été arrêté en Thaïlande après la découverte du corps d'une adolescente de 17 ans dans une valise. La police attend les résultats de l'autopsie pour l'inculper.

Le corps d'une ado est retrouvé dans la valise d'un Australien

Le corps d'une ado est retrouvé dans la valise d'un Australien

AFP Agence France-Presse

Un ressortissant australien a été arrêté en Thaïlande en lien avec la découverte du corps d'une adolescente de 17 ans dans une valise, ont indiqué samedi les autorités locales. Le suspect, qui «continue de nier les accusations», a été «placé en détention à l'issue de son interrogatoire», a dit à l'AFP un responsable de la police de Pattaya.

Les policiers attendent les résultats de l'autopsie, ainsi que d'autres éléments de preuve, avant de l'inculper pour «enlèvement d'un mineur à des fins sexuelles», «homicide volontaire» et «dissimulation de cadavre», a-t-il précisé. Selon les médias locaux, l'Australien de 46 ans a été arrêté vendredi soir à l'aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok alors qu'il tentait d'acheter un billet d'avion pour Perth.

Un corps violenté

Des images de vidéosurveillance le montreraient entrer en compagnie d'une Thaïlandaise de 17 ans dans un immeuble de la station balnéaire de Pattaya dans la nuit de mercredi à jeudi. Il en serait ressorti seul des heures plus tard avec une large valise noire transportée ensuite à l'arrière d'un scooter.

Les policiers ont retrouvé la valise le lendemain au bord d'une voie ferrée, avec à l'intérieur le corps de la jeune femme, portant des traces de violences, a rapporté le journal Pattaya News.



