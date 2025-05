Kevin Spacey sera récompensé à Cannes pour ses 'décennies de génie artistique'. Cette décision intervient après son acquittement d'accusations d'agressions sexuelles au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais suscite des débats.

Acquitté d'accusations d'agressions sexuelles en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, l'acteur sera honoré à Cannes. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

AFP Agence France-Presse

L'acteur américain Kevin Spacey, oscarisé pour «American Beauty» et «Usual Suspects», recevra un prix pour l'ensemble de sa carrière en marge du Festival de Cannes mardi, a indiqué à l'AFP la fondation Better World Fund, indépendante de l'événement, qui décerne cette récompense.

Kevin Spacey, acquitté d'accusations d'agressions sexuelles en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, sera honoré «pour ses décennies de génie artistique» lors d'un gala de charité, selon la fondation. Cette dernière a précisé à l'AFP lundi avoir invité l'acteur parce que ce dernier a été «blanchi par la justice».

En juillet 2023, après un mois d'un procès très médiatique à Londres, Kevin Spacey, 65 ans, a été acquitté de neuf accusations d'agressions sexuelles portées contre lui par quatre hommes. L'un de ces hommes poursuit aussi au civil l'acteur, qui risque ainsi un nouveau procès.

Également accusé d'agressions sexuelles aux Etats-Unis, Kevin Spacey a été jugé non coupable par un tribunal civil new-yorkais en 2022. Et en 2019, les poursuites ont été abandonnées dans une autre affaire. Cette année, l'acteur a fait l'objet d'une nouvelle procédure pour agression sexuelle à Londres, déposée par un ancien acteur, Ruari Cannon.

Un documentaire le met en cause

Dans un documentaire diffusé en mai 2024 sur Channel 4 et baptisé «Spacey Unmasked», Ruari Cannon avait accusé Spacey de l'avoir touché de manière inappropriée en public en 2013 à Londres, alors qu'il avait 21 ans et l'acteur américain 53 ans. Dans ce documentaire, neuf autres hommes mettent également en cause le comédien, qui a rejeté ces accusations.

C'est en 2016 que Kevin Spacey a été vu pour la dernière fois sur le tapis rouge de Cannes. Contacté par l'AFP, le festival n'a pas souhaité commenter son invitation par Better World Fund.

Fait inédit cette année, les organisateurs ont interdit à l'acteur Théo Navarro-Mussy de présenter en compétition le film «Dossier 137» de Dominik Moll en raison d'accusations de violences sexuelles portées par trois anciennes compagnes.

La procédure est en cours

Le délégué général Thierry Frémaux a justifié cette décision par le fait que «la procédure reste en cours». «Quand la justice passe définitivement, cela devient différent», a-t-il expliqué au magazine français Télérama.

Un vice-président de l'Acid, section parallèle au festival mais indépendante de celui-ci, a également été «mis en retrait» après avoir été accusé de violences sexuelles par une jeune femme lors d'une réunion publique à Cannes et une «enquête interne» a été ouverte.