DE
FR

Rafales de 120 km/h
Une tempête au Chili tue cinq touristes, dont trois Européens

Une tempête mortelle frappe la Patagonie chilienne. Cinq touristes, dont trois Européens, ont péri dans la réserve naturelle de Torres del Paine. Les autorités ont retrouvé quatre autres personnes disparues en vie.
Publié: il y a 41 minutes
Partager
Écouter
Vue du parc national Torres del Paine dans la région de Magallanes, au sud du Chili, le 16 avril 2019.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Cinq touristes – deux Mexicains et trois Européens – sont morts dans la réserve naturelle de Torres del Paine, en Patagonie chilienne, après avoir été surpris par une tempête, ont annoncé les autorités mardi. «Nous devons annoncer le décès de cinq personnes», deux Mexicains, deux Allemands et une Britannique, a déclaré à la presse José Antonio Ruiz, délégué présidentiel dans la région de Magallanes. Quatre autres personnes qui avaient été portées disparues ont été retrouvées en vie, a-t-il ajouté, sans préciser leurs nationalités.

A lire aussi
Un touriste fait un plongeon mortel depuis son balcon à Majorque
La victime avait 20 ans
Un touriste fait un plongeon mortel depuis son balcon à Majorque
Une touriste est tombée dans un volcan en voulant prendre une photo
Chute mortelle de 70 mètres
Elle a voulu prendre une photo risquée, elle est tombée dans un volcan

«Des discussions ont déjà été entamées avec les consuls concernés pour le rapatriement des corps», a-t-il souligné. Plus tôt dans la journée, le responsable avait fait état de la mort des deux Mexicains et de la disparition de sept autres visiteurs, sans préciser leur nationalité. La réserve naturelle de Torres del Paine, située à quelque 2800 km au sud de Santiago, est réputée pour ses massifs de granit, ses lacs et sa faune. Le parc est le plus visité par les touristes étrangers au Chili.

Des militaires et policiers ont participé aux opérations de recherche, selon José Antonio Ruiz, qui s'exprimait depuis Punta Arenas, capitale de la région de Magallanes. Depuis dimanche, des vents jusqu'à 120 km/h et des précipitations de pluie mêlée de neige réduisent fortement la visibilité, a indiqué à l'AFP Juan Carlos Andrades, directeur du Service national de prévention et de réponse aux catastrophes (Senapred) de la région de Magallanes.

Dans de telles conditions, les visiteurs «sortent du sentier balisé, mais avec ce vent blanc, se désorientent», a-t-il expliqué par téléphone. Le parc accueille à partir de novembre, à la fin du printemps austral, les premiers randonneurs de la saison. L'un des itinéraires les plus réputés est celui qui fait le tour du massif del Paine, un circuit d'un peu plus d'une semaine. En 2023, plus de 360'000 personnes ont visité le parc, classé réserve de biosphère par l'Unesco, selon la Corporation nationale forestière (Conaf).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus