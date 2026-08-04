DE
FR

Nouvelle vague de chaleur
Nouveau record absolu de température battu en Autriche

L’Autriche a atteint mardi une température record de 40,8°C à Vienne-Stammersdorf, dépassant les 40,5°C enregistrés à Bad Deutsch-Altenburg le 8 août 2013, selon GeoSphere Austria.
Publié: il y a 28 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
La barre des 40,8°C franchie à Vienne, un record absolu en Autriche.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'Autriche a battu son record absolu de chaleur avec 40,8°C mesurés à la station de Vienne-Stammersdorf, a annoncé mardi le service météorologique GeoSphere Austria. Ce chiffre dépasse le précédent record national de 40,5°C enregistré le 8 août 2013 dans la station de Bad Deutsch-Altenburg, dans l'est du pays.

L'Autriche sort déjà d'un mois de juillet exceptionnellement chaud et sec, avec des records de chaleur, une sécheresse généralisée et des déficits de pluie atteignant localement 90% selon GeoSphere Austria. La maturation des abricots a commencé environ vingt jours plus tôt que la moyenne observée sur la période 1961-1991, illustrant l'impact du réchauffement climatique sur les cycles de végétation.

«Une catastrophe»

«Cette météo est une catastrophe», a réagi auprès de l'AFP Nasir Dis, 60 ans, restaurateur à Vienne. «Personne n'a envie de se mettre à table. On veut juste se barricader chez soi». L'Autriche avait aussi enregistré cet été sa plus longue vague de chaleur jamais observée pour un mois de juin, avec des records dépassant les anciens de 1,4°C en moyenne.

D'après les scientifiques, le changement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine accroît la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Articles les plus lus
    Articles les plus lus