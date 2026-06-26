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Une centaine de vols annulés
Plus de 100 vols annulés au Japon à l'approche de tempêtes

Le Japon se prépare à faire face à deux tempêtes tropicales. Plus d'une centaine de vols ont été annulés, tandis que le risque d'inondations est important dans de nombreuses régions.
Publié: il y a 46 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
La région de Kyoto a recommandé l'évacuation de plusieurs milliers d'habitants. (image symbolique)
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Plus de 100 vols ont été annulés vendredi alors que deux tempêtes tropicales s'approchent du Japon. Les autorités ont recommandé d'évacuer certaines zones en raison des risques d'inondations et de glissements de terrain.

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La tempête Mekkhala arrive avec des rafales pouvant atteindre 144 km/h selon les prévisionnistes, tandis que de fortes pluies s'abattent déjà sur certaines régions du sud et de l'ouest japonais. Elle doit longer les îles de Kyushu et de Shikoku au cours du week-end et pourrait rejoindre la tempête Higos, qui sévit plus loin dans le Pacifique.

Crainte de l'effet Fujiwhara

Cette union pourrait entraîner l'apparition de l'effet Fujiwhara, qui se produit lorsque deux tempêtes interagissent, rendant leurs mouvements et leur puissance difficiles à prévoir. En conséquence, les compagnies Japan Airlines et All Nippon Airways ont annulé respectivement 70 et 50 vols à destination et en provenance des régions d'Okinawa et de Kagoshima.

La région de Kyoto a recommandé l'évacuation de plusieurs milliers d'habitants, mettant en garde contre de potentiels glissements de terrain. Kyoto et Osaka ont annoncé que les niveaux des principaux cours d'eau étaient en hausse, appelant à la vigilance face au risque d'inondations.

L'armée japonaise a même annulé le premier vol prévu d'un avion V-22 Osprey à destination de l'île de Miyako, qui s'inscrivait dans le cadre d'exercices conjoints avec les États-Unis, a précisé l'agence de presse Kyodo.

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