Au moins une personne a perdu la vie samedi à Albufeira, dans le sud du Portugal. La région de l’Algarve a été placée en alerte orange alors que la tempête Claudia continue de balayer le pays.

La tempête Claudia fait au moins un mort au Portugal

Deux hommes marchent près du rivage alors que de grosses vagues déferlent sur la plage déserte de Carcavelos, le 13 novembre 2025. Photo: Corbis via Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Au moins une personne est décédée samedi à Albufeira, ville touristique du sud du Portugal, en raison de vents violents qui balaient la région de l'Algarve. Cette dernière a été placée en alerte orange face à la tempête Claudia qui touche le pays depuis plusieurs jours, a-t-on appris de source officielle.

Dans un bref communiqué, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a exprimé sa «solidarité avec les familles des victimes, suite au passage de la dépression tropicale Claudia qui a frappé Albufeira ce matin».

La Protection civile avait auparavant signalé sur ses réseaux sociaux que les vents violents avaient fait «deux blessés et une personne disparue» dans un camping d'Albufeira. Selon les médias locaux, la personne décédée pourrait être celle initialement portée disparue.

Par ailleurs, dans un restaurant d'une station balnéaire voisine d'Albufeira, «l'effondrement partiel d'un toit (...) a fait 20 blessés», a également indiqué la Protection civile. Plusieurs districts du sud du Portugal sont placés en alerte orange ce samedi en raison des intempéries qui frappent le pays depuis quelques jours.

Plus de 3300 incidents

Un couple de personnes âgées a été retrouvé mort jeudi à son domicile près de Lisbonne, à la suite des inondations provoquées par les fortes pluies de la nuit précédente.

La Protection civile portugaise a indiqué samedi matin avoir recensé plus de 3300 incidents depuis mercredi, principalement des inondations et des chutes d'arbres sur l'ensemble du territoire portugais, en raison des effets de la tempête tropicale Claudia.