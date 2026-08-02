La Corée du Sud étouffe sous une chaleur record. Les thermomètres ont indiqué 42,5°C dimanche à Yangsan, un niveau jamais vu depuis 1904. Des alertes extrêmes pour canicule concernent plus de 20 localités.

La Corée du Sud enregistre un nouveau record de température, à 42,5°C

La Corée du Sud enregistre un nouveau record de température, à 42,5°C

AFP Agence France-Presse

La Corée du Sud a enregistré dimanche sa température la plus élevée depuis le début des mesures en 1904, avec 42,5°C à Yangsan dans le sud-est du pays, a annoncé l'agence météorologique nationale KMA. Le mercure dans cette ville proche du grand port de Busan a atteint 42,5°C à 13h26 locales (6h26 en Suisse), a indiqué l'organisme sur son site.

C'est le cinquième jour consécutif que Yangsan expérimente des températures dépassant les 40°C degrés. Ce nouveau record intervient en pleine alerte aux dangers de la chaleur dans la majeure partie des 51 millions d'habitants. De nombreuses villes enregistrent des températures de l'ordre de 30°C degrés.

157 villes en état d'alerte

Plus de vingt localités sont en alerte extrême pour fortes chaleurs. Lorsque l'alerte est en vigueur, il est fermement recommandé d'arrêter «toutes les activités en extérieur, dont le travail et le sport, autant que possible», a-t-elle prévenu.

Cette alerte météorologique maximale est un nouveau palier créé cette année en prévision d'événements extrêmes liés au changement climatique. Il a été déclenché pour la première fois le 12 juillet. Cent-cinquante-sept villes sont par ailleurs en alerte à la vague de chaleur, selon KMA.