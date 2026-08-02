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Une décision inédite
La canicule force la mise à l'arrêt d'une centrale nucléaire en Hongrie

Pour la première fois en 44 ans, la Hongrie ferme sa centrale nucléaire de Paks. Le niveau critique des eaux du Danube, aggravé par la sécheresse et une chaleur record, a forcé cette décision majeure dimanche.
Publié: il y a 7 minutes
L'exploitant avait prévenu vendredi qu'une baisse des eaux du Danube pourrait entrainer une fermeture de la centrale.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Le premier ministre hongrois Peter Magyar a annoncé l'arrêt dimanche de l'unique centrale nucléaire de son pays, une «première en 44 ans», en raison de niveaux d'eau trop bas dans le Danube. «En raison de la nouvelle baisse du niveau des eaux du Danube, l'une des deux dernières unités de production de la centrale nucléaire de Paks sera mise à l'arrêt à 1h30 du matin» dimanche, a-t-il écrit sur son compte X peu avant la mise à l'arrêt programmée.

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«La production de la centrale tombera ainsi à seulement 240 mégawatts», a complété le dirigeant qui précise que la centrale «sera complètement arrêtée pour la première fois en 44 ans». Située à une centaine de kilomètres au sud de Budapest, la centrale de Paks fournit environ 40% de la production annuelle d'électricité du pays.

Une décision attendue

Vendredi, l'exploitant de la centrale, dont les quatre réacteurs construits avec une technologie de l'ère soviétique sont refroidis par de l'eau pompée dans le Danube, avait prévenu que la baisse du niveau du fleuve pourrait contraindre la centrale à être complètement mise à l'arrêt vers le milieu de la semaine prochaine. Or le gouvernement avait prévenu que l'opération pourrait intervenir dès le week-end.

En raison de déficits de précipitations prolongés et de la chaleur extrême qui touche l'Europe depuis le printemps, les eaux du Danube ont atteint par endroits un niveau historiquement bas. Et la situation risque d'empirer en raison des 40 à 42 degrés prévus dans les prochains jours dans le pays d'Europe centrale.

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