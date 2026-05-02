La Grèce a connu son 1er mai le plus froid depuis 70 ans avec seulement 14°C à Athènes, selon le météorologue Panagiotis Giannopoulos. Des chutes de neige ont même été observées dans des régions montagneuses.

La Grèce enregistre son 1er mai le plus froid depuis 70 ans

La Grèce enregistre son 1er mai le plus froid depuis 70 ans

Même des chutes de neige

AFP Agence France-Presse

Le 1er mai le plus froid depuis 70 ans a été enregistré en Grèce, en raison notamment de la présence de vents provenant du nord et de pluies, selon le météorologue Panagiotis Giannopoulos, cité samedi par plusieurs médias grecs.

«En 1987, la température à Athènes était de 17 degrés Celsius, en 1944 elle était de 16 degrés et ce 1er mai, elle était de 14 degrés: un record en 70 ans», a expliqué le météorologue au média grec Ta Nea et au site in.gr.

Samedi, des chutes de neige ont même été observées dans plusieurs régions montagneuses du pays, comme dans le nord près de Serrés et en Arcadie, dans le Péloponnèse. La vague de froid ne devrait cependant pas durer, selon les prévisions météorologiques, puisque dès la semaine prochaine, les températures devraient revenir à la normale pour la saison, soit plus de 20 degré Celsius.



