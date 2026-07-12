Pas d'orages à l'horizon ce dimanche

Soleil, températures élevées et ciel bleu. Nous traversons actuellement une longue vague de chaleur due à un anticyclone situé au-dessus de l'Atlantique. Samedi, les températures avaient oscillé entre 31 et 35 degrés – malgré quelques orages en Suisse romande.

Ce dimanche, pas d'orages à l'horizon. Selon MétéoSuisse, il fera beau malgré quelques voiles nuageux. Quelques petits cumulus dans les Alpes viendront rythmer l'après-midi. Sur le Plateau, une bise faible à modérée apportera un léger répit face aux 34°C annoncés.

Toutefois, la fin de cette vague de chaleur n'est pas près de se terminer: l'alerte canicule est prolongée jusqu'à jeudi prochain inclus. Des températures pourront atteindre localement 37 degrés. Des orages isolés et averses sont possibles dès lundi.