Les autorités suédoises ont intercepté dimanche un navire panaméen rejetant illégalement des résidus de charbon dans la mer Baltique. Son capitaine a reconnu l'infraction environnementale et a payé une somme pour des amendes potentielles.

Un navire intercepté par la Suède après avoir déversé des polluants

Un navire intercepté par la Suède après avoir déversé des polluants

AFP Agence France-Presse

Un navire battant pavillon panaméen a été inspecté dimanche par les autorités suédoises. Son capitaine a reconnu une infraction environnementale liée au rejet de résidus de charbon dans la mer Baltique, ont indiqué les garde-côtes.

Le vraquier immatriculé au Panama, Hui Yuan, faisait route de la Russie vers Las Palmas, en Espagne, lorsqu'il a été intercepté au large du port méridional d'Ystad, ont précisé les garde-côtes dans un communiqué.

Autorisé à repartir

Le navire de 225 mètres de long avait été repéré samedi en train de rejeter des résidus de charbon dans la mer Baltique lors d'une mission de surveillance aérienne des garde-côtes, en violation du code de l'environnement de ce pays nordique. Une enquête préliminaire a été ouverte et le capitaine du navire a été entendu.

Celui-ci «a reconnu avoir enfreint le code suédois de l'environnement» et a «versé une somme d'argent en prévision de futures amendes», ont indiqué les garde-côtes dimanche après-midi. «Le navire est donc autorisé à quitter la Suède», ont-ils ajouté.