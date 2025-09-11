Dernière mise à jour: il y a 19 minutes

Le régulateur chinois de l'internet a ordonné des mesures disciplinaires contre le réseau social RedNote. L'Administration chinoise du cyberespace lui reproche sa gestion des contenus et sa promotion excessive de l'actualité des célébrités sur la plateforme.

La Chine sanctionne le réseau social RedNote pour mauvaise gestion des contenus

Le réseau social Rednote est dans le viseur des autorités chinoises. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le régulateur chinois de l'internet a annoncé jeudi avoir ordonné «des mesures disciplinaires et punitives» contre le réseau social RedNote. Parmi elles: «sanctions strictes» contre certains responsables, pour leur gestion des contenus.

Appelée en Chine «Xiaohongshu», souvent surnommée l'"Instagram chinois», la plateforme est ultrapopulaire dans le pays. Ses utilisateurs partagent généralement des contenus apolitiques sur la cuisine, les tendances, le sport, les célébrités ou encore la décoration.

Les mesures prises contre l'application «incluent des convocations, une injonction à corriger les manquements dans un délai imparti, des avertissements, ainsi que des sanctions strictes de responsables impliqués», a indiqué l'Administration chinoise du cyberespace (CAC) dans un communiqué. Elle n'a pas donné plus de détail sur la nature de ces sanctions.

«Manque de diligence»

La CAC reproche notamment à la plateforme son «manque de diligence» à «assumer sa responsabilité principale dans la gestion du contenu» diffusé en ligne. Le régulateur critique notamment «la présence fréquente, dans les sections clés de sa liste des tendances, de multiples entrées faisant la promotion excessive de l'actualité personnelle de célébrités et de contenus triviaux, portant ainsi atteinte à l'écosystème internet», a indiqué le régulateur.

RedNote a été lancée à Shanghai en 2013. A l'instar des autres applications chinoises, le contenu publié peut potentiellement être effacé par les équipes de censure de la plateforme. L'application est devenue une référence pour les amateurs de voyages, qui peuvent y trouver de nombreux conseils de visites de sites touristiques, de restaurants et de points d'intérêt, publiés par d'autres utilisateurs.

Comme pour Instagram et TikTok, la plateforme accueille de nombreux influenceurs qui font la promotion de produits moyennant rémunération. En dehors de Chine continentale, l'application est également utilisée par les populations de nombreux territoires et pays sinophones (Hong Kong, Macao, Malaisie, Singapour, Taïwan).