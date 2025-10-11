DE
FR

Une pause stratégique
Le collectif GenZ 212 au Maroc suspend ses manifestations

Le collectif GenZ 212 au Maroc suspend ses manifestations pour le week-end. Cette pause stratégique vise à renforcer l'organisation du mouvement, qui réclame des réformes dans la santé et l'éducation.
Publié: 11:42 heures
Partager
Écouter
Des jeunes marocains du collectif GenZ 212 à Rabat, le 3 octobre 2025.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le collectif de jeunes GenZ 212, réclamant depuis deux semaines des réformes notamment dans la santé et l'éducation au Maroc, a annoncé samedi la «suspension» de ses manifestations pour le week-end, quelques heures après un discours du roi ayant appelé le gouvernement à accélérer les réformes sociales.

A lire aussi
La mobilisation se poursuit après une nuit de violences au Maroc
Santé et éducation
La mobilisation se poursuit après une nuit de violences au Maroc
La CAN est-elle menacée par les manifestations?
Au Maroc en fin d'année
La CAN est-elle menacée par les manifestations?

Cette pause est «une étape stratégique visant à renforcer l'organisation et la coordination, afin de garantir que la prochaine phase du mouvement soit plus efficace et plus influente», a précisé le mouvement.

Le collectif a affirmé dans un communiqué que ses revendications demeuraient inchangées, exigeant notamment que les «corrompus» rendent des comptes et que la responsabilité du gouvernement soit établie «face à la dégradation des conditions sociales et économiques». Il a ajouté qu'un nouvel appel à la mobilisation serait annoncé samedi et que la prochaine manifestation «serait dirigée contre le gouvernement et tous les corrompus qui entravent la réalisation des aspirations du peuple marocain».

«Justice sociale et territoriale»

Depuis le 27 septembre, le collectif GenZ 212, aux fondateurs anonymes et fort de plus de 200'000 adhérents sur la plateforme Discord, organise presque chaque soir des rassemblements à travers le Maroc, réunissant entre plusieurs dizaines et des centaines de personnes.

Il s'inscrit dans un mouvement de protestations né mi-septembre après le décès, à l'hôpital public d'Agadir (sud), de huit femmes enceintes admises pour des césariennes. Ignorant les partis politiques et les organisations syndicales, le collectif s'était adressé directement au roi Mohammed VI pour lui faire part de ses revendications.

Vendredi, dans un discours à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire d'automne, lors de laquelle le souverain fixe chaque année les priorités du pays, Mohammed VI a pressé le gouvernement d'accélérer les programmes de développement, notamment dans l'éducation et la santé, sans évoquer directement les manifestations de jeunes.

Il a assuré que le Maroc «se frayait un chemin sûr vers une plus grande justice sociale et territoriale», appelant l'exécutif à «accorder un intérêt particulier aux régions en situation de très grande précarité». Au Maroc, les inégalités sociales demeurent un défi majeur. Le pays est marqué par de fortes disparités régionales et un écart persistant entre les secteurs public et privé.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus