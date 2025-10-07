La CAN est-elle menacée par les manifestations?

Au Maroc, des manifestants exigent des réformes dans l’éducation et la santé depuis le 27 septembre. Le Président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, veut rester optimiste quant à la tenue de la prochaine CAN, du 21 décembre au 18 janvier 2026.

Patrice Motsepe, Président de la Confédération africaine de football, demeure confiant. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Dans ces conditions, difficiles encore de s'imaginer la tenue d'une Coupe d'Afrique des Nations sur sol marocain. Le peuple local, emmené par la «Gen Z», crie actuellement et dans plusieurs villes du pays à la fin de la corruption. Il reste encore deux mois et demi, toutefois, avant le coup d'envoi de la compétition.

«Nous (la CAF) sommes absolument convaincus que la CAN se déroulera comme prévu. Le Maroc est le plan A, le Maroc est le plan B et le Maroc est le plan C, a martelé ce mardi son Président, Patrice Motsepe à un auditoire notamment composé du président de la FIFA, Gianni Infantino. La CAF coopérera et travaillera avec le gouvernement et tous les citoyens marocains pour organiser la CAN la plus réussie de l'histoire.»

Le Maroc s'était déjà retiré de l'édition 2015 de la CAN, invoquant des craintes liées à l'épidémie d'Ebola qui touchait certains pays africains. Le pays avait auparavant accueilli le tournoi en 1988, à une époque où seules huit nations y participaient, contre vingt-quatre cette année. La Côte d'Ivoire est tenante du titre.