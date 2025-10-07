Tension dans l'hexagone entre le PSG et la Fédération française de Football (FFF). En cause, l'annonce jugée erronée de la blessure du joueur du PSG Bradley Barcola, par la voie d'un communiqué de l'équipe de France de Football.

Bradley Barcola, joueur du PSG, est annoncé blessé par la Fédération française de football. Photo: Getty Images

Blick Sport

«Bradley Barcola souffre d’une lésion chronique de l’ischio-jambier droit depuis le match face à l’Atalanta.» Le communiqué de la Fédération française de football (FFF) est clair, concis. Mais pas au goût du Paris Saint-Germain qui réfute la nature de la blessure.

Ainsi, lundi soir, le PSG a répondu de manière plutôt virulente: «Le Paris Saint-Germain a pris connaissance avec étonnement du communiqué de presse publié par la Fédération française de football ce lundi 6 octobre sur l’état de santé de Bradley Barcola. Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales du Paris Saint-Germain. »

«Le secret médical doit être respecté»

Le champion de France en titre et vainqueur de la Ligue des champions, étonné de voir la FFF s'exprimer de la sorte sur un sujet aussi sensible, a également ajouté: «Le Paris Saint-Germain a transmis à l’équipe de France un bilan médical de Bradley Barcola ne faisant en aucun cas état d’une lésion chronique après le match face à l’Atalanta. Le Paris Saint-Germain insiste également sur le fait que le secret médical doit être respecté pour le bien de toutes les parties.»

Une coopération pas franchement courtoise. La France affronte ce vendredi l'Azerbaïdjan dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde. Ce sera sans Bradley Barcola, blessé, remplacé par Florian Thauvin.



