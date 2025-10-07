Il reste 38 jours et le Stade de Genève est déjà à moitié rempli! Plus de 14'000 personnes ont en effet acheté leur billet pour le match de qualifications à la Coupe du monde entre la Suisse et le Suède, le samedi 15 novembre. L'ASF a communiqué ce chiffre avec fierté ce mardi matin depuis Saint-Gall, où la Nati prépare son double déplacement à Stockholm et Ljubljana.
Cette nouvelle est très réjouissante, d'autant qu'elle survient un mois à peine après le fiasco populaire du match face à la Slovénie, un lundi soir à Bâle, où seulement 12'757 spectatrices et spectateurs s'étaient rendus au Parc Saint-Jacques.
A ce rythme, aucun doute: le Stade de Genève sera à guichets fermés pour porter la Suisse vers la Coupe du monde 2026 lors de ce qui sera peut-être un match décisif.