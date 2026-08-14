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Il vole sur 900km!
Un petit ballon de mariage parcourt une distance record

Un ballon rouge lâché lors d’un mariage à Berlin a parcouru 900 km pour atterrir dans la forêt de Bialowieza, en Pologne, selon les autorités locales.
Publié: 18:48 heures
Un ballon rouge lâché lors d’un mariage à Berlin a parcouru 900 km
Photo: Capture d'écran / Facebook
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AFP Agence France-Presse

Un petit ballon rouge lâché lors d'un mariage à Berlin a achevé son voyage près de 900 kilomètres plus à l'est, dans la forêt primaire de Bialowieza, à la frontière entre la Pologne et le Bélarus, ont indiqué vendredi les services forestiers polonais.

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Accroché à une branche, le ballon a été aperçu par un garde forestier lors de sa ronde habituelle. «Une petite feuille de papier, soigneusement protégée, était attachée à la ficelle», a écrit le district forestier de Browsk sur sa page Facebook en publiant également la photo du petit ballon.

Sur la feuille on pouvait lire en allemand «Alles Gute zur Hochzeit» («Meilleurs voeux pour votre mariage»), ainsi qu'une demande adressée à la personne qui retrouverait le ballon à signaler le lieu de sa découverte.

Près de 900km

Il s'est avéré que le ballon avait été lâché par les invités d'un mariage dans la capitale allemande. «Les rafales de vent l'ont poussé vers l'est. Il a parcouru près de 900 kilomètres, franchi la frontière et a atterri en plein coeur de notre forêt, se posant en toute sécurité sur une branche!», ont écrit les gardes forestiers qui ont renvoyé le petit ballon rouge à l'adresse indiquée.

Classée au patrimoine mondial de l'Unesco, la forêt primaire de Bialowieza est notamment connue pour être le royaume historique des bisons d'Europe.


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