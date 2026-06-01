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Un réveil brutal
Une puissante explosion secoue une usine de feux d'artifice à Malte

Une violente explosion s'est produite ce lundi matin dans le nord de Malte. L'incident se serait déroulé dans une usine de feux d'artifice.
Publié: 10:21 heures
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