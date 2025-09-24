Les Américains adorent Majorque. C'est le cas du milliardaire Drew Aaron qui vient d'acheter l'une des propriétés les plus précieuses de l'île espagnole. Prix d'achat? 8,4 millions d'euros.

Un milliardaire américain achète l'une des villas les plus précieuses de Majorque

1/10 L'historique bâtisse Sa Talaia à Valldemossa fait partie des propriétés les plus prestigieuses de Majorque. Photo: Ocean Seven

Robin Wegmüller

Le milliardaire américain Drew Aaron a frappé fort sur le marché de l'immobilier de luxe à Majorque. Comme le rapporte le «Mallorca Magazin», l'entrepreneur et collectionneur d'art a acquis l'historique Possessió Sa Talaia à Valldemossa. Cette villa fait partie des propriétés les plus précieuses de l'île espagnole.

Des membres de la haute noblesse européenne ont habité pendant des siècles dans cette somptueuse bâtisse datant du 12ème siècle. Ocean Seven, l'une des principales agences immobilières de Palma, l'avait mise en vente pour 8,4 millions d'euros. Toutefois, le montant final que le milliardaire américain a déboursé pour acquérir la propriété n'est pas connu.

Un concurrent des banques suisses

A ce prix, le milliardaire américain en a pour son argent. Les 1010 mètres carrés de surface habitable se composent entre autres de sept suites et d'autant de salles de bains. Le terrain comprend également une immense terrasse et plusieurs dépendances. L'une d'entre elles a été transformée en studio de musique, mais sert également de cinéma.

Drew Aaron connait bien Majorque. Il vit sur l'île avec sa famille depuis 2016. Le milliardaire dirige un prestataire de services financiers qui aide les acheteurs à financer des biens très chers. Selon le magazine, celui-ci est également de plus en plus en concurrence avec les banques privées suisses.

De plus en plus d'Américains à Majorque

Et le milliardaire ne semble pas être le seul à être attiré par l'île espagnole. Les Américains sont de plus en plus nombreux à y acheter des biens immobiliers. On parle d'une véritable tendance.

Les raisons de cet afflux sont nombreuses, mais l'une d'entre elles est en lien avec le président américain. Sa montée en puissance et sa réélection ont conforté certains habitants dans leur décision de quitter le pays.