L'immobilier connaît un boom sur l'île touristique de Majorque. Aujourd'hui, même une ville fantôme, qui avait longtemps été oubliée, peut revenir à la vie.

Les maisons de vacances fantômes à Majorque sont enfin vendues

1/7 Voici à quoi ressemble la ville fantôme de Majorque. Photo: New Home Mallorca

Nicola Imfeld

Pendant 17 ans, le site de Cala Romàntica, à l'est de Majorque, a été le mémorial de rêves immobiliers brisés. 159 maisons de vacances – dont la construction est à moitié terminée – ont formé une ville fantôme, après que la crise financière a secoué le secteur immobilier espagnol entre 2007 et 2008.

Aussi, une nouvelle tentative a vu le jour en 2023: une société d'investissement britannique a financé à hauteur de 70 millions d'euros la construction des «Sunrise Bay Residences». L'heure est venue: ce complexe abandonné de 62'000 mètres carrés va enfin reprendre vie, rapporte le «Mallorca Magazine».

Selon ce document, 66 biens immobiliers ont déjà été réservés. Les acheteurs étrangers, en particulier, sont friands de ces propriétés de vacances. Leurs prix varient entre 380'000 et 781'000 euros. Comparés aux prix de l'immobilier en Suisse, il s'agit d'une véritable aubaine!

Boom de l'immobilier à Majorque

En comparaison avec le prix moyen sur l'île – qui était de 4'083 euros par mètre carré en janvier 2024 – les prix des maisons de vacances sont raisonnables. Pourtant, Majorque fait aujourd'hui partie des marchés immobiliers les plus chers d'Espagne: l'année dernière, les prix y ont augmenté de plus de 11%, tandis que les prix de l'immobilier sur le continent espagnol ont augmenté de 5%.

Le boom de Majorque s'explique par la forte demande étrangère, notamment allemande, britannique et scandinave. Les Américains ont également récemment découvert l'île, en raison de l'incertitude politique régnant dans leur propre pays. Les achats immobiliers des Américains ont augmenté de 150%.

Les maisons devraient désormais être achevées d'ici début 2026. Cela marquera le retour en grâce d'un projet fantôme dont presque personne n'avait prévu le retour, après 17 ans.