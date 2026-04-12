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De retour sur Terre
Le touchant message de paix l'équipage d'Artémis II

A peine revenus de leur voyage autour de la Lune, les astronautes ont lancé un appel à l'unité sur Terre. «Planète Terre, vous êtes un équipage», ont-ils notamment déclaré.
Publié: il y a 48 minutes
Les astronautes se sont aventurés plus loin dans l'espace qu'aucun humain avant eux
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Les astronautes américains et canadien d'Artémis II de retour de leur mission-test autour de la Lune ont fait part samedi de leur émerveillement, appelant à l'unité sur Terre après avoir contemplé l'isolement de notre planète, tel un «canot de sauvetage» dans l'espace. L'équipage s'est exprimé lors d'une conférence de presse alors que la Nasa célébrait le bon déroulement de la mission.

Entourée du commandant de bord Reid Wiseman et de ses collègues Victor Glover et Jeremy Hansen, l'astronaute Christina Koch a appelé l'humanité à la solidarité. «Ce qui m'a frappée, ce n'était pas nécessairement la Terre elle-même, mais toute cette obscurité qui l'entourait. La Terre n'était qu'un simple canot de sauvetage suspendu, immobile, dans l'univers», a déclaré Christina Koch. «S'il y a une chose que je sais désormais, c'est celle-ci: Planète Terre, vous êtes un équipage», a-t-elle ajouté.

Jeremy Hansen a de son côté invité le public à se reconnaître dans l'équipage de cette mission, accomplie pour la première fois de l'Histoire par une femme, un Afro-Américain et un non-Américain. «En nous regardant, ce n'est pas nous que vous voyez. Nous sommes un miroir qui vous reflète», a-t-il affirmé. «Et si vous aimez ce que vous voyez, alors regardez un peu plus loin. C'est vous.»

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«Vous avez aidé le monde à croire à nouveau»

Partis le 1er avril de Floride, les astronautes se sont aventurés plus loin dans l'espace qu'aucun humain avant eux. Ils ont rapporté des milliers de photos et des centaines de gigaoctets de données du premier périple lunaire depuis la dernière mission Apollo en 1972. L'équipage a également assisté à un spectacle digne de «science-fiction» selon le pilote Victor Glover: une éclipse du Soleil derrière la Lune.

«On se souviendra toujours d'Artémis II. C'est le moment où nous avons tous revu la Lune, où les rêves d'enfance sont devenus des missions. Vous avez aidé le monde à croire à nouveau, et c'est quelque chose que personne n'oubliera jamais», a souligné l'administrateur de la Nasa, Jared Isaacman.

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