Lundi prochain à Bruxelles
Martin Pfister rendra visite au secrétaire général de l'OTAN

Le ministre de la défense Martin Pfister rencontrera le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte à Bruxelles lundi prochain. Cette première entrevue se tiendra au quartier général de l'organisation, marquant une étape importante dans les relations Suisse-OTAN.
Publié: 16:04 heures
Martin Pfister rencontrera le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le ministre de la défense Martin Pfister rendra visite lundi prochain à Bruxelles au secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte. Il s'agira de la première rencontre entre les deux hommes. La rencontre aura lieu au quartier général de l'organisation, a indiqué l'OTAN vendredi. Les thèmes de la rencontre n'ont pas été communiqués pour l'heure.

Le conseiller fédéral prononcera par ailleurs un discours lors du Swiss Defense Industry Day à Bruxelles, selon une invitation. L'événement est organisé par l'Office fédéral de l'armement armasuisse, en collaboration avec le secteur de l'armement.

