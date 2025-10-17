L'UE envisage d'interdire les cigarettes à filtre et les e-cigarettes. Un projet du Conseil de l'UE recommande d'interdire les filtres afin de réduire la consommation de tabac. Cette mesure aurait des conséquences importantes pour l'industrie.

1/5 Fini le plaisir du tabac? L'UE réfléchit à une interdiction des cigarettes à filtre. (Image symbolique) Photo: imago images/Westend61

Marian Nadler et BliKI

L’Union européenne envisage une interdiction élargie des cigarettes à filtre et des produits du tabac électroniques, selon le quotidien «Bild». Un projet de décision du Conseil de l’UE, préparé pour une prochaine réunion de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), recommande d’aller dans ce sens.

Le document indique que le Conseil soutient la recommandation de l’OMS d’interdire les filtres afin de réduire l’attractivité du tabac. Il précise que «l’interdiction de la fabrication, de l’importation, de la distribution et de la vente de cigarettes à filtre constituerait une contribution importante à la lutte contre le tabagisme».

Interdiction quasi totale

Cette mesure viserait aussi à protéger l’environnement. Comme 95% des cigarettes vendues en Allemagne par exemple sont filtrées, une telle décision reviendrait à une interdiction quasi totale. Les cigarettes électroniques pourraient également être concernées comme «option réglementaire supplémentaire».

Les plans de l'UE vont encore plus loin: Bruxelles envisage d’interdire la vente dans les commerces, les stations-service et les kiosques. L’objectif est de réduire la consommation de tabac et de nicotine tout en protégeant les sols et les eaux souterraines, conformément à une directive de l’OMS.

Décisions prises à Genève

Ces propositions seront débattues en novembre lors de la conférence de l’OMS sur la lutte antitabac à Genève. Elles pourraient influencer la future réglementation européenne et aboutir à de nouvelles interdictions.

En Allemagne, le gouvernement verrait ces plans d’un bon œil. Selon «Bild», plusieurs responsables politiques ont déjà «salué» l’idée d’une interdiction des filtres. Le ministère fédéral de la Santé a toutefois précisé que la position commune de l’UE restait en discussion.

Et en Suisse?

En Suisse, de telles mesures ne sont pas encore sur la table des discussions. Le Parlement a toutefois déjà approuvé l'interdiction des e-cigarettes à usage unique (ou «puffs») en juin 2025.

Les mesures proposées par l'UE visent à réduire le tabagisme passif, à protéger la santé publique et l'environnement, ainsi qu'à limiter l’influence de l’industrie du tabac. La conférence de Genève, prévue du 17 au 22 novembre, pourrait marquer un tournant pour les fumeurs et les fabricants de tabac au sein de l’Union européenne.