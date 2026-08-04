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«Miraculeusement encore intact»
Elle jette un ticket de loterie d'un million d'euros... des éboueurs le retrouvent!

En Italie, des éboueurs ont retrouvé un ticket de loterie d'un million d'euros jeté par erreur, «miraculeusement encore intact», après une fouille minutieuse dans des montagnes de déchets.
Publié: il y a 9 minutes
Un ticket de loterie d'un million d'euros retrouvé dans les poubelles.
Photo: KEYSTONE
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AFP Agence France-Presse

Un ticket de loterie d'un million d'euros a été retrouvé dans les ordures en Italie après que la gagnante, affolée, a demandé aux éboueurs de l'aider à le récupérer, a indiqué mardi à l'AFP la société de gestion des déchets. Le ticket était «miraculeusement encore intact» quand les éboueurs ont passé au peigne fin les montagnes de déchets dans leur camion, a déclaré mardi à l'AFP Roberto Nicola Toscano, directeur de la société SANB dans la région des Pouilles, au sud de l'Italie.

Roberto Nicola Toscano a expliqué que lorsque la gagnante s'était rendue dimanche dans son magasin de quartier pour vérifier son ticket après le tirage, la machine avait indiqué qu'il était «non payable» car les petits commerçants ne peuvent verser que les gains modestes.

Des larmes de joie!

Pensant avoir perdu, elle a alors laissé son ticket au magasin. A son retour, un membre de sa famille lui a annoncé que ses numéros habituels avaient été tirés. Ils se sont immédiatement précipités vers le magasin, pour découvrir que le ticket avait déjà été jeté et que les ordures avaient été ramassées. Mais par un coup de chance, ils ont réussi à identifier le bon camion et à l'arrêter.

Compte tenu du risque que représentaient les déchets potentiellement dangereux, ils ont conduit le véhicule dans les locaux d'une entreprise spécialisée équipée pour effectuer les recherches, a précisé le directeur de la SANB, basée à Bitonto, près de Bari.

Les employés ont fouillé la benne à ordure pendant plus d'une journée et ont retrouvé divers billets et tickets. «Parmi eux se trouvait le ticket que nous recherchions, qui, comme par miracle, était encore intact», a conclu Roberto Nicola Toscano. Lorsqu'il a annoncé à la gagnante qu'ils avaient retrouvé le ticket, «elle a pleuré d'émotion», a-t-il confié. Avant d'ajouter: «Je l'aurais prise dans mes bras, mais nous étions au téléphone».


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