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«Je suis ici. Avec vous»
Après un an d'exil, l'opposante Machado de retour au Venezuela

La cheffe de l’opposition vénézuélienne Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix, a annoncé dimanche son retour au Venezuela après près d’un an d’exil au Panama.
Publié: il y a 5 minutes
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Après près d'un an d'exil, la cheffe de l'opposition vénézuélienne est de retour au pays.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

La cheffe de l'opposition vénézuélienne et prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, a annoncé qu'elle était de retour au Venezuela dimanche, après un exil de près d'un an. «Je suis ici. Avec vous», a écrit l'opposante, dans un message sur le réseau social X. Exilée au Panama, Maria Corina Machado, âgée de 60 ans, avait tenté au moins à sept reprises de rentrer dans son pays, en vain, selon des sources de son parti, Vente Venezuela.

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Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a déclaré ne pas être au courant de son retour, mais exprimé le souhait qu'elle soit en sécurité. «Je ne sais rien à ce sujet, mais je pense que c'est une femme très agréable. Elle m'a donné son prix Nobel, alors comment pourrais-je dire autre chose ? Et j'espère qu'elle est en sécurité. Nous nous en sortons très bien au Venezuela», a-t-il déclaré aux journalistes.

Selon les porte-parole de Maria Corina Machado, elle s'est rendue dimanche à l'église de Santa Rosa, à Barquisimeto, à quelque 400 km à l'ouest de Caracas, afin de remercier la Vierge pour son retour au pays.

«Un jour important»

«Voici ton peuple, Maria!», lui ont crié ses partisans, certains émus aux larmes, quand elle est entrée dans l'église, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux par son équipe, où elle apparaît vêtue d'un T-shirt blanc et d'un jean.

La cheffe de l'opposition avait quitté le Venezuela en décembre 2025 pour aller recevoir le prix Nobel, après près d'un an dans la clandestinité, en pleine vague d'arrestations ayant suivi la réélection controversée du président chaviste Nicolas Maduro en 2024.

Son allié Edmundo Gonzalez Urrutia, lui-même exilé, a salué son retour: «Venezuela! Je suis extrêmement ému de vous annoncer que notre leader, ma chère Maria Corina, est sur le territoire vénézuélien. Aujourd'hui est un jour très important pour les Vénézuéliens», a-t-il écrit, également sur X.

Maria Corina Machado ayant été déclarée inéligible par le pouvoir, Edmundo Gonzalez Urrutia avait été son candidat pour la présidentielle, dont il revendique la victoire. «Très bientôt, je serai avec vous et avec elle pour que notre pays avance véritablement vers la liberté. Vous le savez, il s'agit d'aller jusqu'au bout», a-t-il ajouté dans son message, en reprenant un slogan de campagne.

L'opposante revient au Venezuela neuf mois après la capture de Nicolas Maduro par les forces américaines, la vice-présidente, Delcy Rodriguez, assurant l'intérim. Des milliers de Vénézuéliens ont manifesté jeudi dans plusieurs villes du pays pour exiger son retour et son parti réclame la tenue d'une présidentielle en 2027.

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Mme Rodriguez, qui gouverne sous la forte pression de Washington, a assuré que des élections seraient organisées, sans toutefois préciser de date. Le gouvernement et un secteur de l'opposition ont entamé des pourparlers pour une transition, dialogue auquel Mme Machado n'a pas été conviée, mais a dit ne pas vouloir y faire obstacle.

Processus de «réconciliation»

Son retour est le «résultat direct» du processus de «réconciliation» sous l'égide de Washington, a estimé dimanche le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio. «Nous nous attendons à ce que tous les acteurs politiques soutiennent ces discussions qui représentent la meilleure chance que le Venezuela ait eu en trente ans de parvenir de manière pacifique, non seulement à des élections libres et justes, mais à une démocratie pérenne», a ajouté le secrétaire d'État sur les réseaux sociaux.

«Nous célébrons le retour en liberté de Maria Corina Machado», a pour sa part écrit sur X la cheffe de la délégation de l'opposition aux pourparlers, Dinorah Figuera, en affirmant qu'il résultait des négociations avec le gouvernement intérimaire.

De nombreux dirigeants de Vente Venezuela sont récemment revenus d'exil, où ils étaient partis après la vague de répression post-électorale, qui a fait 28 morts et plus de 2.400 arrestations, dont des dizaines de collaborateurs de Mme Machado.

Le parti a également exigé la levée de l'inéligibilité politique qui l'a empêchée de se présenter à la dernière présidentielle. Il a réitéré cette exigence après qu'une magistrate du Tribunal suprême a avoué avoir été contrainte de signer l'inéligibilité de la cheffe de l'opposition, ses frères militaires et sa belle-sœur ayant été arrêtés.

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