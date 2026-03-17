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«Une ampleur inédite»
L'ONU accuse Israël de forcer le déplacement de milliers de Palestiniens

L'ONU alerte sur le déplacement forcé de plus de 36'000 Palestiniens en Cisjordanie en un an. Ce phénomène, lié à l'expansion des colonies israéliennes, soulève des inquiétudes concernant un possible «nettoyage ethnique».
Publié: il y a 53 minutes
En un an, plus de 36'000 Palestiniens ont été déplacés en Cisjordanie, selon l’ONU, qui parle de nettoyage ethnique.
Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

L'ONU a appelé mardi Israël à cesser immédiatement l'expansion des colonies en Cisjordanie, qui a entraîné le déplacement forcé de plus de 36'000 Palestiniens en un an, soulevant des inquiétudes quant à un «nettoyage ethnique». Selon un nouveau rapport du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, couvrant la période allant de novembre 2024 à la fin octobre 2025, «le déplacement de plus de 36'000 Palestiniens en Cisjordanie occupée constitue une expulsion massive de Palestiniens d'une ampleur inédite».

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Le Haut-Commissariat souligne que «les déplacements en Cisjordanie occupée, qui coïncident avec le déplacement massif de Palestiniens à Gaza (...), semblent indiquer une politique israélienne concertée de transfert forcé massif» sur l'ensemble des territoires occupés, «qui soulève des inquiétudes quant à un nettoyage ethnique».

Le 19 février, le Haut-Commissariat avait déjà indiqué craindre un «nettoyage ethnique» dans les territoires palestiniens occupés, en pointant du doigt une série d'actions israéliennes dont «l'intensification des attaques, la destruction méthodique de quartiers entiers, le refus d'apporter une aide humanitaire et les transferts forcés». Le rapport fait état, sur la période concernée, de «l'avancement ou de l'approbation, par les autorités israéliennes, de 36'973 unités de logement dans les colonies de Jérusalem-Est occupée et d'environ 27'200 dans le reste de la Cisjordanie».

Violence inédite

Plus de 500'000 Israéliens vivent en Cisjordanie – hors Jérusalem-Est – parmi environ trois millions de Palestiniens, dans des colonies que les Nations unies considèrent comme illégales au regard du droit international. Les violences dans ce territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967 ont flambé depuis l'attaque du mouvement islamiste Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza, et se sont poursuivies malgré l'entrée en vigueur le 10 octobre d'un cessez-le-feu à Gaza.

Dans son rapport, le Haut-Commissariat recense 1.732 incidents de violence commis par des colons ayant entraîné des victimes ou des dégâts matériels, contre 1400 lors de la période précédente (novembre 2023 à fin octobre 2024). «La violence des colons s'est poursuivie de manière coordonnée, stratégique et largement impunie, les autorités israéliennes jouant un rôle central», indique le rapport. Le «transfert illégal» de Palestiniens «constitue un crime de guerre», pointe le Haut-Commissariat. Et «dans certaines circonstances», de tels actes peuvent même «s'apparenter à un crime contre l'humanité».

«Mettre fin à l'occupation»

Dans un communiqué, Volker Türk appelle Israël «à cesser immédiatement et complètement la création et l'expansion des colonies, à évacuer tous les colons et à mettre fin à l'occupation» des territoires palestiniens. Il demande également à Israël «de permettre le retour des Palestiniens déplacés et de mettre fin à toutes les pratiques de confiscation de terres, d'expulsions forcées et de démolitions de maisons».

Le rapport souligne aussi le risque accru de déplacement auquel sont exposés des milliers de Palestiniens appartenant à des communautés bédouines situées au nord-est de Jérusalem-Est en raison de l'avancement des projets de colonisation sur place.

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