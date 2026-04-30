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Son nom gravé sur le socle
Une nouvelle statue de Banksy apparaît soudainement à Londres

Le mystérieux street artist Banksy signe une nouvelle œuvre: une statue d’un homme portant un drapeau, apparue mercredi à Londres. Située sur Pall Mall, elle a été revendiquée sur Instagram.
Publié: 18:33 heures
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Dernière mise à jour: 18:39 heures
La statue se trouve sur un îlot central de Pall Mall.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le street artist britannique Banksy a dévoilé une nouvelle oeuvre dans le centre de Londres: la statue d'un homme marchant d'un pas décidé en brandissant un drapeau, qu'il a revendiquée jeudi sur Instagram.

La statue de cet homme, une jambe hors du socle, le visage couvert par le drapeau, a été installée tôt mercredi matin, a indiqué une porte-parole de l'artiste. Elle se trouve sur un îlot central de Pall Mall, une avenue étroitement associée à la monarchie, à l'armée et à l'establishment britannique. «Il y avait un petit espace libre», a dit l'artiste, selon la porte-parole.

Revendiquée sur Instagram

Non loin se trouvent les statues du roi Edouard VII et de l'infirmière Florence Nightingale, figure de l'histoire de la santé publique britannique, ainsi que le mémorial de la guerre de Crimée. Le nom de Banksy a été griffonné sur le socle de l'oeuvre.

L'artiste a, comme à son habitude, revendiqué cette oeuvre sur son compte Instagram. Avec une touche d'humour: la vidéo se termine avec les images d'un homme observant la nouvelle statue et disant «Non, je ne l'aime pas».

Banksy est surtout connu pour ses fresques murales souvent réalisées dans un style caractéristique au pochoir. Il suscite un important engouement médiatique et populaire chaque fois qu'il dévoile une nouvelle oeuvre. La statue n'a pas tardé à attirer les curieux et fans de l'artiste. Jeudi en milieu de journée, une centaine de personnes étaient présentes.

Véritable identité dévoilée?

L'apparition de la statue intervient un peu plus d'un mois après la publication d'une enquête de Reuters, dans laquelle l'agence de presse affirmait avoir la confirmation de la véritable identité de Banksy.

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Une affirmation similaire avait été publiée par le tabloïd «Mail on Sunday» il y a près de vingt ans. L'artiste avait alors été présenté comme un Britannique de 52 ans, né sous le nom de Robin Gunningham, qui aurait ensuite changé de nom pour David Jones.

L'article s'appuyait notamment sur un procès-verbal d'arrestation à New York datant de 2000, ainsi que sur des témoignages de personnes ayant vu Banksy lors d'une visite en Ukraine.

L'artiste avait déjà créé une statue, installée à Londres. Son oeuvre intitulée «The Drinker» ("Le buveur"), qui parodiait la célèbre sculpture en bronze d'Auguste Rodin «Le Penseur», avait été dévoilée en 2004. Elle a été volée peu après puis a fait l'objet d'un litige concernant sa propriété pendant des années.

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