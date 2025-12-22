DE
Mystère dans un autre quartier
Un nouveau Banksy apparaît sur un vieil immeuble de Londres

Deux personnes, vraisemblablement des enfants, allongées et regardant le ciel: l'artiste britannique Banksy a revendiqué lundi un nouveau pochoir apparu dans les rues de Londres, sans rien dire d'un graffiti identique détecté dans un autre quartier de la capitale.
Une œuvre identique a été découverte à Tottenham Court Road, mais on ne sait pas si Banksy y est pour quelque chose.
Photo: IMAGO/Avalon.red
L'artiste britannique Banksy a réalisé une nouvelle œuvre sur le mur latéral d'un vieil immeuble dans le quartier de Bayswater dans le centre de la capitale britannique. Il représente deux personnes, ressemblant à des enfants, allongées sur le dos et chaudement vêtues de manteaux, bonnets et bottes. Toutes les deux regardent vers le ciel et l'une d'elle dresse son bras et montre quelque chose du doigt.

Banksy, dont l'identité est toujours mystérieuse, en a revendiqué la paternité en milieu d'après-midi en postant une photo sur son compte Instagram. Il n'a en revanche pas posté de photo d'un pochoir identique apparu quelques kilomètres plus loin à Tottenham Court Road, dans l'hyper centre de la capitale.

Après une polémique en septembre

Originaire de Bristol, Banksy est l'un des artistes vivants les plus célèbres au monde, particulièrement pour ses pochoirs aux messages politiques et provocateurs qu'il répand aux quatre coins de la planète. En septembre, il avait ainsi dessiné sur l'une des façades extérieures de la Royal Courts of Justice de Londres un juge brandissant un marteau sur un manifestant allongé au sol avec une pancarte maculée de sang.

Deux jours plus tôt, près de 900 personnes avaient été arrêtées dans la capitale lors d'un rassemblement de soutien à l'organisation interdite Palestine Action, émaillé de tensions entre police et manifestants. Cette organisation a été classée «terroriste» par le gouvernement après des dégradations commises sur une base de l'armée de l'air. L'oeuvre avait été rapidement dissimulée derrière une bâche en plastique puis effacée. 

