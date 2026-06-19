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«Incident majeur»
La collision entre deux trains fait plusieurs blessés au nord de Londres

Une collision entre deux trains a eu lieu au sud de Bedford, à 90 km au nord de Londres, vendredi. Les services d'urgence interviennent sur cet «incident majeur» qui aurait fait des blessés, selon des médias.
Publié: il y a 2 minutes
La collision aurait lieu vers Bedford. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La police des transports britannique a indiqué vendredi qu'elle répondait à des signalements de «collision» entre deux trains au nord de Londres. Des services de secours ont déclaré intervenir sur les lieux de l'accident qui aurait fait des blessés, selon des médias.

«Nous répondons à des signalements d'une collision impliquant deux trains dans la région de Bedford», a déclaré la police des transports sur la plateforme X, faisant référence à cette ville commerçante située à environ 90 kilomètres au nord de la capitale britannique.

Des images non vérifiées postées sur les réseaux sociaux montrent ce qui semble être deux trains des East Midlands Railway (EMR) après leur collision, l'un encastré dans l'autre et des passagers se trouvant sur les rails. Selon ces images, les deux trains sont restés sur la voie.

«Incident majeur»

«Les services d'urgence prennent en charge un incident survenu entre Londres St Pacras et Leicester», a indiqué la compagnie EMR sur X, sans fournir de détails.

Les services d'ambulances de l'est de l'Angleterre ont indiqué sur les réseaux sociaux avoir envoyé «beaucoup de moyens, y compris aériens» sur les lieux d'un «incident majeur» au sud de Bedford.

Les services de secours n'ont pas été en mesure dans l'immédiat de confirmer les informations de plusieurs médias selon lesquels la collision avait fait des blessés.

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