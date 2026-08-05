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Une femme a été arrêtée
Une attaque au couteau à Londres fait quatre blessés

Quatre personnes ont été poignardées ce samedi dans le centre de Londres. Une femme a été arrêtée, selon les médias. Les circonstances de l’attaque restent floues.
Publié: il y a 14 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Trois personnes ont été poignardées ce samedi dans le centre de Londres. (Image d'illustration)
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Quatre hommes ont été poignardés mercredi à la mi-journée dans le quartier de Covent Garden, au coeur de Londres, et une femme a été arrêtée, ont affirmé plusieurs médias britanniques.

Citant la police, la chaîne Sky News a annoncé que les forces de l'ordre avaient été appelées vers 12H30 (11H30 GMT) dans ce quartier touristique qui compte de nombreux théâtres. Les quatre blessés ont été pris en charge par les services de secours, a précisé un porte-parole du service londonien d'ambulances.

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