Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1230 personnes en Iran selon l'agence officielle, de 258 au Liban, de 10 en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Quelque 5000 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient, alors que de nombreux pays ont entamé les évacuations de leurs ressortissants.
Iran: l'instance compétente a désigné le nouveau guide suprême, son nom n'a pas été annoncé
L'Assemblée des experts a désigné le nouveau guide suprême iranien pour succéder à l'ayatollah Ali Khamenei, tué le 28 février par des frappes israélo-américaines, ont indiqué, sans donner le nom de l'élu, des membres de cette instance cléricale iranienne.
«Le candidat le plus approprié, approuvé par la majorité de l'Assemblée des experts, a été désigné», a déclaré Mohsen Heydari, représentant de la province du Khouzestan à l'Assemblée des experts, selon l'agence de presse Isna.
Un autre membre de l'instance, compétente pour cette désignation, Mohammad Mehdi Mirbagheri, a confirmé dans une vidéo relayée par l'agence Fars qu'une «opinion ferme, reflétant la position majoritaire, a été arrêtée».
Source: AFP
Des frappes sur des raffineries provoquent une «pluie noire» de pétrole sur Téhéran
Après les frappes israéliennes contre des raffineries de pétrole dans la capitale iranienne durant la nuit, les près de dix millions d’habitants de Téhéran se sont réveillés sous d’épaisses nuées noires. «On peut voir que la pluie est en réalité noire – l’eau semble saturée de pétrole», a déclaré le correspondant de CNN sur place, Fred Pleitgen.
Israël mène actuellement des frappes ciblées contre les infrastructures iraniennes. Lors de la nouvelle vague d’attaques menée dans la matinée, cet objectif a de nouveau été confirmé par l’armée.
Dans un communiqué, les forces de défense israéliennes ont qualifié l’opération de «coup significatif», affirmant qu’elle constitue «une nouvelle étape dans l’intensification des dommages infligés à l’infrastructure militaire du régime terroriste iranien».
Source: CNN
Quatre dépôts pétroliers frappés à Téhéran et ses environs dans la nuit (responsable)
Quatre dépôts de pétrole et un site logistique servant au transport de produits pétroliers ont été frappés pendant la nuit par les Etats-Unis et Israël à Téhéran et ses environs, a indiqué dimanche un responsable iranien, faisant quatre morts selon lui.
Les cinq sites sont «endommagés» mais le «feu est sous contrôle», a précisé à la télévision d'Etat le dirigeant de la compagnie nationale de distribution des produits pétroliers, Keramat Veyskarami. «Quatre employés, dont deux chauffeurs, ont été tués», a-t-il indiqué.
La fumée des incendies déclenchés par ces frappes a envahi le ciel de la capitale iranienne pendant la nuit, couvrant la ville d'un voile noir au petit matin, selon les journalistes de l'AFP sur place.
Des habitants ont décrit une odeur de brûlé prégnante. Selon le dirigeant de la compagnie nationale, l'Iran garde des réserves «suffisantes» de carburant dans des dépôts à travers le pays.
Source: AFP
Emmanuel Macron se rend lundi à Chypre pour témoigner sa «solidarité»
Le président Emmanuel Macron se rendra lundi à Chypre pour «témoigner de la solidarité de la France» avec cet Etat de l'Union européenne, frappé la semaine dernière par des drones et des missiles en lien avec le conflit au Moyen-Orient, a annoncé dimanche l'Elysée.
Emmanuel Macron rencontrera à Paphos le président chypriote Nikos Christodoulides ainsi que le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. «Il s'agira de renforcer avec nos partenaires européens la sécurité autour de Chypre et en Méditerranée orientale, en vue de contribuer à la désescalade dans la région», a déclaré la présidence française.
Source: AFP
La distribution de carburant à Téhéran suspendue après des frappes sur les dépôts de pétrole (officiel)
La distribution de carburant à Téhéran a été «temporairement interrompue» après des frappes des Etats-Unis et Israël contre des dépôts pétroliers dans la capitale iranienne et ses environs, ont indiqué dimanche les autorités locales.
«En raison des dégâts sur le réseau d'approvisionnement en carburant, la distribution a été temporairement interrompue», a indiqué le gouverneur de Téhéran, Mohammad Sadegh Motamedian, cité par l'agence de presse officielle Irna. La situation est "en cours de règlement" a-t-il ajouté.
Source: AFP
Iran: explosions dans la province centrale de Yazd (média d'Etat)
Des explosions ont secoué dimanche la province centrale de Yazd, en Iran, a rapporté l'agence de presse officielle Irna, au neuvième jour de la guerre avec les Etats-Unis et Israël.
Selon Irna, qui ne fournit pas plus de précisions, ces explosions se sont produites en périphérie de la ville de Yazd, dans la province du même nom. Des explosions ont été signalées plus tôt dimanche dans d'autres régions du pays, notamment dans la capitale iranienne, Téhéran, et la province centrale d'Ispahan.
Source: AFP
Une station de dessalement d'eau endommagée par un drone à Bahreïn
Une station de dessalement d'eau de mer a été endommagée dimanche par une attaque de drone iranien, ont indiqué les autorités du petit archipel du Golfe dans un communiqué. «L'agression iranienne a attaqué sans distinction des cibles civiles et causé des dégâts matériels à une usine de dessalement de l'eau à la suite d'une attaque de drone», a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué sur X.
La veille, l'Iran avait dit avoir frappé à Bahreïn la base américaine de Juffair, affirmant qu'elle avait été utilisée plus tôt pour lancer une frappe ayant visé une usine de désalinisation iranienne.
Trois personnes ont par ailleurs été blessées par des débris de missiles à Bahreïn dimanche, a indiqué le ministère de l'Intérieur. «A la suite de l'agression flagrante de l'Iran, trois personnes ont été blessées et des dégâts matériels ont été causés à un bâtiment universitaire dans la région de Muharraq après la chute de fragments de missiles», a indiqué le ministère dans un communiqué sur X.
Source: ATS
L'armée israélienne dit frapper des cibles militaires «à travers l'Iran»
L'armée israélienne a annoncé avoir lancé dimanche une vague de frappes visant des sites militaires «à travers l'Iran».
L'armée a «lancé une vague de frappes visant les infrastructures militaires du régime terroriste iranien à travers l'Iran», a-t-elle écrit dans un communiqué.
Source: AFP
Quatre morts dans une frappe israélienne contre un hôtel à Beyrouth
Une frappe israélienne contre un hôtel en plein centre de Beyrouth a fait au moins quatre morts et dix blessés, a annoncé dimanche le ministère libanais de la Santé, Israël affirmant avoir visé des chefs des Gardiens de la Révolution iraniens dans la capitale libanaise.
L'attaque a visé l'hôtel Ramada dans le quartier de Raouche, sur le front de mer, une zone touristique jusqu'à présent épargnée par les frappes israéliennes visant le mouvement chiite pro-iranien Hezbollah.
Un photographe de l'AFP qui s'est rendu à l'hôtel a vu une chambre située au quatrième étage aux vitres brisées et aux murs noircis, et des dizaines de clients paniqués fuir l'établissement avec leurs bagages.
L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante l'identité des victimes, mais une source sécuritaire présente sur les lieux a déclaré sous couvert d'anonymat que des ambulanciers affiliés au Hezbollah avaient évacué trois corps de l'hôtel.
Source: AFP
Huit morts dans des frappes israéliennes dans le sud du Liban
Huit personnes ont été tuées samedi dans le sud du Liban après une série de frappes israéliennes, selon un bilan officiel du ministère de la Santé.
«Six personnes ont été tuées par une frappe aérienne israélienne sur la ville de Kherbet Selm», et une autre frappe a fait au moins «deux morts à Kfar Rumman», près de la ville de Nabatiyé, a indiqué le ministère.
L'Agence nationale d'information (Ani, officielle) a rapporté que des frappes aériennes israéliennes ont visé samedi plus de vingt villes et villages du sud du Liban.
Source: AFP
Trump dit qu'il ne «veut pas» que les Kurdes lancent une offensive contre l'Iran
Donald Trump a dit samedi ne «pas vouloir» que les Kurdes lancent une offensive contre l'Iran, dans un échange avec la presse à bord de son avion.
«Je ne veux pas que les Kurdes y aillent», a déclaré le président américain. «Nous n'envisageons pas que les Kurdes y aillent. Nous avons une relation très amicale avec les Kurdes, vous le savez, mais nous ne voulons pas rendre cette guerre plus compliquée qu'elle ne l'est déjà.»
Dans une interview jeudi avec l'agence Reuters, Donald Trump avait dit qu'il serait «tout à fait pour» une offensive des milices kurdes iraniennes contre le pouvoir.
Source: AFP
Trump dit n'avoir «pas besoin» de porte-avions britannique
Donald Trump, très critique de l'attitude de Londres depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, a déclaré samedi qu'il n'y avait «pas besoin» que le Royaume-Uni déploie un porte-avions au Moyen-Orient.
Le Royaume-Uni «réfléchit enfin sérieusement à envoyer deux porte-avions au Moyen-Orient. C'est bon, Premier ministre Starmer, nous n'en avons plus besoin», a écrit le président américain sur son compte Truth Social.
«Mais nous nous en souviendrons», a-t-il ajouté. «Nous n'avons pas besoin de gens qui se joignent à des guerres alors que nous avons déjà gagné», a conclu le dirigeant républicain. Il a publié ce message peu après avoir assisté au retour des dépouilles des six premiers militaires américains tués dans le conflit, sur la base aérienne de Dover (Delaware, nord-est).
Des médias britanniques rapportent que la Royal Navy prépare le HMS Prince of Wales, qui se trouve dans le port de Portsmouth (sud de l'Angleterre), pour un possible déploiement au Moyen-Orient, sans qu'une décision finale n'ait été prise.
Source: AFP
Des dépouilles de soldats américains ont été rendues
Donald Trump a participé samedi à un court cérémonial pour le retour des dépouilles des six premiers soldats américains tués dans la guerre contre l'Iran, sur le tarmac de la base aérienne de Dover (Delaware, nord-est).
Coiffé d'une casquette blanche portant les lettres dorées USA, le président a fait un salut militaire au passage de chacun des cercueils couverts du drapeau américain, qui ont été transférés d'un avion militaire à un véhicule.
Les six militaires, tués au lendemain du déclenchement par les Etats-Unis et Israël de la guerre contre l'Iran, étaient des réservistes déployés au Koweït, affectés au 103e commandement de soutien basé à Des Moines (Iowa).
Source: AFP