Iran: l'instance compétente a désigné le nouveau guide suprême, son nom n'a pas été annoncé

L'Assemblée des experts a désigné le nouveau guide suprême iranien pour succéder à l'ayatollah Ali Khamenei, tué le 28 février par des frappes israélo-américaines, ont indiqué, sans donner le nom de l'élu, des membres de cette instance cléricale iranienne.

«Le candidat le plus approprié, approuvé par la majorité de l'Assemblée des experts, a été désigné», a déclaré Mohsen Heydari, représentant de la province du Khouzestan à l'Assemblée des experts, selon l'agence de presse Isna.

Un autre membre de l'instance, compétente pour cette désignation, Mohammad Mehdi Mirbagheri, a confirmé dans une vidéo relayée par l'agence Fars qu'une «opinion ferme, reflétant la position majoritaire, a été arrêtée».

Source: AFP