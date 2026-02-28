Venger la mort de Khamenei est un «devoir», affirme le président iranien
Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré dimanche que venger la mort du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, tué dans des frappes américano-israéliennes, était un «droit et un devoir légitime» pour la République islamique.
Il a également estimé que la mort de cette «plus haute autorité politique de la République islamique d'Iran et d'un éminent chef du chiisme dans le monde» constituait une «déclaration de guerre contre les musulmans, et en particulier contre les chiites, partout dans le monde», dans un communiqué diffusé par la télévision d'État.
Israël annonce frapper «au cœur de Téhéran», plusieurs explosions entendues
L'armée israélienne a annoncé dimanche vers 9h15, heure suisse, avoir lancé une nouvelle vague de frappes contre des objectifs du «régime terroriste iranien en plein coeur de Téhéran».
Au cours des dernières 24 heures, «l'armée de l'Air israélienne a mené des frappes de grande ampleur afin d'asseoir sa supériorité aérienne et d'ouvrir la voie vers Téhéran», ajoute un bref communiqué militaire.
Des explosions ont été rapidement entendues dans le nord de Téhéran et de la fumée s'échappait d'un bâtiment, a observé un journaliste, sans que la cible visée ne soit connue a ce stade.
Ce qu'il faut retenir dimanche matin
- L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne.
- Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que la vengeance de la mort de l'ayatollah était «un devoir légitime».
- La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président lui-même.
- Le chef des gardiens de la révolution, le chef d'état-major de l'armée et le chef des renseignements intérieurs ont également été tués dans les frappes de samedi, selon les médias iraniens.
- Des milliers d'Iraniens se sont rassemblés à Téhéran et dans plusieurs villes du pays pour rendre hommage à Ali Khamenei et réclamer vengeance.
- Des explosions ont retenti dimanche matin en Israël, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite, à Bahreïn, à Oman, où les Etats-Unis ont fait évacuer leur embassade, ou encore aux Emirats arabes unis, où le célèbre hôtel Burj al-Arab, a dû être évacué après une attaque de drones.
- Donald Trump a menacé l'Iran d'une riposte militaire «sans précédent» en cas de représailles.
- Israël a pour sa part annoncé de nouvelles frappes sur Téhéran, dimanche en fin de matinée.
- Aucun Suisse n'a été blessé dans les différentes attaques, selon le Département fédéral des affaires étrangères.
L'armée israélienne dit avoir détruit la moitié des stocks de missiles de l'Iran
L'armée israélienne a affirmé dimanche avoir détruit "environ la moitié" des stocks de missiles de l'Iran depuis le début samedi des frappes menées conjointement avec les Etats-Unis contre Téhéran.
«Au cours de cette opération, nous avons détruit environ la moitié des stocks de missiles du régime iranien et empêché la production d'au moins 1500 missiles supplémentaires», a affirmé le général de brigade Effie Defrin, porte-parole de l'armée dans un discours télévisé.
«Le régime produisait récemment des dizaines de missiles sol-sol par mois et avait l'intention d'augmenter sa production à plusieurs centaines par mois», a-t-il ajouté.
Le Hezbollah promet de «faire face à l'agression» des Etats-Unis et d'Israël
Le Hezbollah va «faire face à l'agression» américano-israélienne ayant coûté la vie au guide suprême iranien Ali Khamenei, a affirmé dimanche dans un communiqué Naïm Qassem, le chef de la formation libanaise pro-iranienne.
«Nous accomplirons notre devoir en faisant face à l'agression», a assuré le chef du Hezbollah dans un communiqué, ajoutant: «Quelques soient les sacrifices, nous ne quitterons pas (..) le terrain de la résistance». Le Hezbollah n'est pas intervenu depuis le début samedi de la vaste attaque des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran.
Le responsable de la sécurité iranienne promet le pire à Israël et aux Etats-Unis
Le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a promis dimanche de frapper les Etats-Unis et Israël avec une force sans précédent après leur attaque contre la République islamique qui a coûté la vie au guide suprême, Ali Khamenei.
«HIER, L'IRAN A TIRÉ DES MISSILES SUR LES ÉTATS-UNIS ET ISRAËL, ET ILS ONT FAIT DU MAL. AUJOURD'HUI, NOUS LES FRAPPERONS AVEC UNE FORCE QU'ILS N'ONT JAMAIS CONNUE», a déclaré Ali Larijani dans un message publié sur X, reprenant l'écriture en majuscule chère à Donald Trump sur son réseau Truth Social.
Aucun Suisse n'a été blessé dans les attaques, dit le DFAE
Depuis les attaques des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, le DFAE n'a pas connaissance de ressortissants suisses blessés ou tués dans la région. Cependant, plusieurs personnes ne peuvent pas quitter le pays en raison des restrictions imposées au trafic aérien.
Depuis le début des combats, le service d'assistance téléphonique du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a répondu à plus de trois cents demandes, a déclaré dimanche le porte-parole Michael Steiner à l'agence de presse Keystone-ATS. Les capacités ont dû être augmentées.
Le DFAE est également en contact avec les ressortissants suisses qui ne peuvent quitter la région en raison des restrictions imposées au trafic aérien. Ceux-ci bénéficient d'une aide «dans la mesure du possible».
Le DFAE ne mène toutefois pas de départs organisés pour les ressortissants suisses. Les personnes qui souhaitent quitter le pays doivent s'informer auprès des compagnies aériennes et des voyagistes sur les possibilités qui s'offrent à elles et utiliser les moyens de transport commerciaux disponibles.
La CIA a permis la localisation de Khamenei lors de la frappe
La CIA américaine a appris qu'Ali Khamenei devait participer à une réunion de haut niveau samedi matin à Téhéran. Cela a permis aux armées américaines et israéliennes de le cibler, affirme dimanche le «New York Times». Citant des sources proches de l'opération, le journal américain rapporte que l'agence de renseignement pistait le guide suprême iranien depuis plusieurs mois et avait acquis une certaine confiance quant à ses lieux de résidence et habitudes.
«Peu de gens pleureront» Khamenei, selon Londres
Le secrétaire britannique à la Défense, John Healey, a affirmé dimanche que «peu de gens pleureront» Ali Khamenei, dans la première réaction publique du gouvernement britannique à la mort du guide suprême iranien lors de frappes américano-israéliennes.
«L'Iran et le régime qu'il a dirigé pendant si longtemps constituent une source de mal, assassinant ses propres citoyens et finançant et exportant le terrorisme, y compris vers des pays comme la Grande-Bretagne», a déclaré Healey à la chaîne Sky News.
«L'inquiétude désormais, bien sûr, est que ce régime riposte... de manière de plus en plus indiscriminée et étendue, et les gens craindront vraiment que ce ne soient pas seulement des cibles militaires», a-t-il poursuivi.
Explosions entendues dans l'est de la capitale saoudienne
Des journalistes de l'AFP et des habitants de Ryad ont entendu de fortes explosions dans l'est de la capitale saoudienne dimanche, au deuxième jour de frappes iraniennes dans le Golfe en riposte à l'attaque israélo-américaine.
Des habitants de Ryad ont indiqué à l'AFP avoir entendu plusieurs détonations puissantes et avoir vu de la fumée dans le ciel tandis que des journalistes ont confirmé avoir entendu ces explosions.
Le Hamas pleure Khamenei et condamne un «crime abominable»
Le Hamas a condamné dimanche comme un "crime abominable" l'attaque américano-israélienne ayant coûté la vie, la veille, à l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême iranien et fervent soutien du mouvement islamiste palestinien.
«Nous, au sein du Hamas, pleurons la disparition de l'ayatollah Ali Khamenei», indique un communiqué.
«Les Etats-Unis et le gouvernement d'occupation fasciste [Israël, NDLR] portent l'entière responsabilité de cette agression flagrante et de ce crime odieux contre la souveraineté de la République islamique d'Iran, ainsi que de ses graves répercussions sur la sécurité et la stabilité de la région», ajoute le texte.
Oman affirme qu'un pétrolier a été visé au large de ses côtes
Un pétrolier a été ciblé dimanche au large des côtes omanaises et émiraties, et son équipage, dont quatre membres ont été blessés, évacué, au deuixème jour de frappes iraniennes dans le Golfe en riposte à l'attaque israélo-américaine, a indiqué l'agence de presse officielle omanaise.
«Le Centre de sécurité maritime a annoncé que le pétrolier (SKYLIGHT), battant pavillon de la République de Palaos, a été pris pour cible à (5) milles nautiques au nord du port de Khasab», a indiqué l'ONA.
L'équipage, composé de 20 personnes, dont 15 Indiens et 5 Iraniens a été évacué, et selon les premières informations quatre d'entre eux«"ont subi des blessures de gravité variable», a-t-elle ajouté.
«Votre guerre n'est pas avec vos voisins», lancent les Emirats arabes unis
«Votre guerre n'est pas avec vos voisins», a lancé dimanche à l'Iran un haut responsable émirati, affirmant que les frappes iraniennes sur le Golfe isolaient la République islamique, au deuxième jour de la riposte de Téhéran à l'attaque israélo-américaine.
«L'agression iranienne contre les Etats du Golfe était une erreur de calcul et a isolé l'Iran à un moment critique», a déclaré le conseiller du président émirati, Anwar Gargash. «Revenez à la raison (...) et traitez vos voisins de manière rationnelle et responsable», a-t-il dit, mettant en garde son voisin iranien contre une plus grande escalade.
