DE
FR

Après la mort d'Ali Khamenei
Israël frappe le «coeur de Téhéran», le président iranien promet vengeance

L'Iran a confirmé le décès du Guide suprême Ali Khamenei dans les frappes menées par Israël et les Etats-Unis. Tandis que Téhéran riposte par des missiles contre Israël et des pays du Golfe, Donald Trump promet de poursuivre l'opération. Notre suivi des événements.
Publié: 28.02.2026 à 22:45 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 47 minutes
Photo: Anadolu via Getty Images
il y a 50 minutes

Venger la mort de Khamenei est un «devoir», affirme le président iranien

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré dimanche que venger la mort du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, tué dans des frappes américano-israéliennes, était un «droit et un devoir légitime» pour la République islamique.

Photo: IMAGO/Anadolu Agency

Il a également estimé que la mort de cette «plus haute autorité politique de la République islamique d'Iran et d'un éminent chef du chiisme dans le monde» constituait une «déclaration de guerre contre les musulmans, et en particulier contre les chiites, partout dans le monde», dans un communiqué diffusé par la télévision d'État.

09:24 heures

Israël annonce frapper «au cœur de Téhéran», plusieurs explosions entendues

L'armée israélienne a annoncé dimanche vers 9h15, heure suisse, avoir lancé une nouvelle vague de frappes contre des objectifs du «régime terroriste iranien en plein coeur de Téhéran».

Photo: IMAGO/Anadolu Agency

Au cours des dernières 24 heures, «l'armée de l'Air israélienne a mené des frappes de grande ampleur afin d'asseoir sa supériorité aérienne et d'ouvrir la voie vers Téhéran», ajoute un bref communiqué militaire.

Des explosions ont été rapidement entendues dans le nord de Téhéran et de la fumée s'échappait d'un bâtiment, a observé un journaliste, sans que la cible visée ne soit connue a ce stade.

Source: AFP

08:29 heures

Ce qu'il faut retenir dimanche matin

  • L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne.

  • Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que la vengeance de la mort de l'ayatollah était «un devoir légitime».

  • La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président lui-même.

  • Le chef des gardiens de la révolution, le chef d'état-major de l'armée et le chef des renseignements intérieurs ont également été tués dans les frappes de samedi, selon les médias iraniens.

  • Des milliers d'Iraniens se sont rassemblés à Téhéran et dans plusieurs villes du pays pour rendre hommage à Ali Khamenei et réclamer vengeance.

  • Des explosions ont retenti dimanche matin en Israël, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite, à Bahreïn, à Oman, où les Etats-Unis ont fait évacuer leur embassade, ou encore aux Emirats arabes unis, où le célèbre hôtel Burj al-Arab, a dû être évacué après une attaque de drones.

  • Donald Trump a menacé l'Iran d'une riposte militaire «sans précédent» en cas de représailles.

  • Israël a pour sa part annoncé de nouvelles frappes sur Téhéran, dimanche en fin de matinée.

  • Aucun Suisse n'a été blessé dans les différentes attaques, selon le Département fédéral des affaires étrangères.

il y a 3 minutes

L'armée israélienne dit avoir détruit la moitié des stocks de missiles de l'Iran

L'armée israélienne a affirmé dimanche avoir détruit "environ la moitié" des stocks de missiles de l'Iran depuis le début samedi des frappes menées conjointement avec les Etats-Unis contre Téhéran.

«Au cours de cette opération, nous avons détruit environ la moitié des stocks de missiles du régime iranien et empêché la production d'au moins 1500 missiles supplémentaires», a affirmé le général de brigade Effie Defrin, porte-parole de l'armée dans un discours télévisé.

Photo: AFP

«Le régime produisait récemment des dizaines de missiles sol-sol par mois et avait l'intention d'augmenter sa production à plusieurs centaines par mois», a-t-il ajouté.

il y a 6 minutes

Le Hezbollah promet de «faire face à l'agression» des Etats-Unis et d'Israël

Le Hezbollah va «faire face à l'agression» américano-israélienne ayant coûté la vie au guide suprême iranien Ali Khamenei, a affirmé dimanche dans un communiqué Naïm Qassem, le chef de la formation libanaise pro-iranienne.

Photo: AFP

«Nous accomplirons notre devoir en faisant face à l'agression», a assuré le chef du Hezbollah dans un communiqué, ajoutant: «Quelques soient les sacrifices, nous ne quitterons pas (..) le terrain de la résistance». Le Hezbollah n'est pas intervenu depuis le début samedi de la vaste attaque des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran.

Source: AFP

il y a 30 minutes

Le responsable de la sécurité iranienne promet le pire à Israël et aux Etats-Unis

Le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a promis dimanche de frapper les Etats-Unis et Israël avec une force sans précédent après leur attaque contre la République islamique qui a coûté la vie au guide suprême, Ali Khamenei.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

«HIER, L'IRAN A TIRÉ DES MISSILES SUR LES ÉTATS-UNIS ET ISRAËL, ET ILS ONT FAIT DU MAL. AUJOURD'HUI, NOUS LES FRAPPERONS AVEC UNE FORCE QU'ILS N'ONT JAMAIS CONNUE», a déclaré Ali Larijani dans un message publié sur X, reprenant l'écriture en majuscule chère à Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Source: AFP

il y a 54 minutes

Aucun Suisse n'a été blessé dans les attaques, dit le DFAE

Depuis les attaques des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, le DFAE n'a pas connaissance de ressortissants suisses blessés ou tués dans la région. Cependant, plusieurs personnes ne peuvent pas quitter le pays en raison des restrictions imposées au trafic aérien.

Depuis le début des combats, le service d'assistance téléphonique du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a répondu à plus de trois cents demandes, a déclaré dimanche le porte-parole Michael Steiner à l'agence de presse Keystone-ATS. Les capacités ont dû être augmentées.

Photo: IMAGO/imagebroker

Le DFAE est également en contact avec les ressortissants suisses qui ne peuvent quitter la région en raison des restrictions imposées au trafic aérien. Ceux-ci bénéficient d'une aide «dans la mesure du possible».

Le DFAE ne mène toutefois pas de départs organisés pour les ressortissants suisses. Les personnes qui souhaitent quitter le pays doivent s'informer auprès des compagnies aériennes et des voyagistes sur les possibilités qui s'offrent à elles et utiliser les moyens de transport commerciaux disponibles.

Source: ATS

il y a 56 minutes

La CIA a permis la localisation de Khamenei lors de la frappe

La CIA américaine a appris qu'Ali Khamenei devait participer à une réunion de haut niveau samedi matin à Téhéran. Cela a permis aux armées américaines et israéliennes de le cibler, affirme dimanche le «New York Times». Citant des sources proches de l'opération, le journal américain rapporte que l'agence de renseignement pistait le guide suprême iranien depuis plusieurs mois et avait acquis une certaine confiance quant à ses lieux de résidence et habitudes.


Photo: Anadolu via Getty Images

L'article complet, c'est par ici.

Source: ATS

10:26 heures

«Peu de gens pleureront» Khamenei, selon Londres

Le secrétaire britannique à la Défense, John Healey, a affirmé dimanche que «peu de gens pleureront» Ali Khamenei, dans la première réaction publique du gouvernement britannique à la mort du guide suprême iranien lors de frappes américano-israéliennes.

«L'Iran et le régime qu'il a dirigé pendant si longtemps constituent une source de mal, assassinant ses propres citoyens et finançant et exportant le terrorisme, y compris vers des pays comme la Grande-Bretagne», a déclaré Healey à la chaîne Sky News.

Le secrétaire britannique à la Défense, John Healey, a affirmé dimanche que «peu de gens pleureront» Ali Khamenei.
Photo: IMAGO/Avalon.red

«L'inquiétude désormais, bien sûr, est que ce régime riposte... de manière de plus en plus indiscriminée et étendue, et les gens craindront vraiment que ce ne soient pas seulement des cibles militaires», a-t-il poursuivi.

Source; AFP

10:23 heures

Explosions entendues dans l'est de la capitale saoudienne

Des journalistes de l'AFP et des habitants de Ryad ont entendu de fortes explosions dans l'est de la capitale saoudienne dimanche, au deuxième jour de frappes iraniennes dans le Golfe en riposte à l'attaque israélo-américaine.

Des habitants de Ryad ont indiqué à l'AFP avoir entendu plusieurs détonations puissantes et avoir vu de la fumée dans le ciel tandis que des journalistes ont confirmé avoir entendu ces explosions.

Source: AFP

10:06 heures

Le Hamas pleure Khamenei et condamne un «crime abominable»

Le Hamas a condamné dimanche comme un "crime abominable" l'attaque américano-israélienne ayant coûté la vie, la veille, à l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême iranien et fervent soutien du mouvement islamiste palestinien.

«Nous, au sein du Hamas, pleurons la disparition de l'ayatollah Ali Khamenei», indique un communiqué. 

Le fondateur et guide spirituel du Hamas, le Cheikh Ahmed Yassin, au côté d'Ali Khamenei, au mois de mai 2025, à Téhéran.
Photo: AFP

«Les Etats-Unis et le gouvernement d'occupation fasciste [Israël, NDLR] portent l'entière responsabilité de cette agression flagrante et de ce crime odieux contre la souveraineté de la République islamique d'Iran, ainsi que de ses graves répercussions sur la sécurité et la stabilité de la région», ajoute le texte.

Source: AFP

10:01 heures

Oman affirme qu'un pétrolier a été visé au large de ses côtes

Un pétrolier a été ciblé dimanche au large des côtes omanaises et émiraties, et son équipage, dont quatre membres ont été blessés, évacué, au deuixème jour de frappes iraniennes dans le Golfe en riposte à l'attaque israélo-américaine, a indiqué l'agence de presse officielle omanaise.

«Le Centre de sécurité maritime a annoncé que le pétrolier (SKYLIGHT), battant pavillon de la République de Palaos, a été pris pour cible à (5) milles nautiques au nord du port de Khasab», a indiqué l'ONA.

L'équipage, composé de 20 personnes, dont 15 Indiens et 5 Iraniens a été évacué, et selon les premières informations quatre d'entre eux«"ont subi des blessures de gravité variable», a-t-elle ajouté.

Source; AFP

10:00 heures

«Votre guerre n'est pas avec vos voisins», lancent les Emirats arabes unis

«Votre guerre n'est pas avec vos voisins», a lancé dimanche à l'Iran un haut responsable émirati, affirmant que les frappes iraniennes sur le Golfe isolaient la République islamique, au deuxième jour de la riposte de Téhéran à l'attaque israélo-américaine.

«Revenez à la raison», a lancé Anwar Gargash, conseiller du président émirati.
Photo: keystone-sda.ch

«L'agression iranienne contre les Etats du Golfe était une erreur de calcul et a isolé l'Iran à un moment critique», a déclaré le conseiller du président émirati, Anwar Gargash. «Revenez à la raison (...) et traitez vos voisins de manière rationnelle et responsable», a-t-il dit, mettant en garde son voisin iranien contre une plus grande escalade.

Source: AFP

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus