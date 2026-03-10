Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 486 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre Liban, bastion du Hezbollah.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Les compagnies Swiss et Edelweiss s'affairent à rapatrier les ressortants suisses bloqués au Moyen-Orient. Selon le DFAE, 3349 voyageurs suisses étaient toujours bloqués au Moyen-Orient, dimanche 8 mars.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé: le prix du pétrole a frôlé les 120 dollars le baril et le gaz européen s'est envolé de 30%.
L'Iran poursuivra ses attaques «aussi longtemps que nécessaire»
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a affirmé mardi qu'il était prêt à se battre «aussi longtemps que nécessaire» contre les Etats-Unis et Israël, contredisant le président américain Donald Trump qui avait assuré la veille que la guerre allait «se terminer bientôt».
«Nous sommes prêts à poursuivre les frappes de missiles contre eux aussi longtemps que nécessaire et chaque fois que cela sera nécessaire», a déclaré le ministre iranien à la chaîne américaine PBS News, ajoutant que des négociations avec Washington «ne sont plus à l'ordre du jour».
Source: AFP
Trump dit qu'une enquête est en cours sur la frappe sur une école, qu'il avait d'abord attribuée à l'Iran
Donald Trump a déclaré lundi qu'une enquête était «en cours» concernant la frappe au premier jour de la guerre sur une école en Iran, qui a fait plus de 150 morts selon Téhéran, après avoir affirmé que les autorités iraniennes étaient responsables de ce bombardement.
Interrogé lors d'une conférence de presse sur le fait qu'une enquête du «New York Times» pointait la responsabilité d'un missile Tomahawk, de fabrication américaine, dans la frappe sur cette école de Minab, le président américain a répondu: «Je n'ai pas vu ça et je vais vous dire, le Tomahawk – qui est l'une des armes les plus puissantes en circulation – est vendu et utilisé par d'autres pays et que ce soit l'Iran – qui a aussi certains Tomahawks, ils souhaiteraient en avoir plus - (...) ou quelqu'un d'autre, le fait est qu'un Tomahawk est très générique et vendu à d'autres pays, mais une enquête est en cours.»
Pressé quelques minutes plus tard par une nouvelle question sur le sujet, Donald Trump a déclaré: «Je n'en sais pas suffisamment là-dessus. Mais quel que soit le résultat du rapport, je m'en accommoderai», a-t-il ajouté.
Une nouvelle vidéo mise en ligne dimanche par l'agence de presse semi-officielle iranienne Mehr et authentifiée par le «New York Times» montre un missile de croisière Tomahawk frappant une base navale près d'une école dans la ville de Minab le 28 février. L'armée américaine est la seule force impliquée dans le conflit à utiliser des missiles Tomahawk, a souligné le «New York Times».
Source: AFP
Frappes israéliennes dans le sud et l'est du Liban
L'armée israélienne a mené dans la nuit de lundi à mardi des frappes sur plusieurs localités du sud et de l'est du Liban, fiefs du mouvement chiite pro-iranien Hezbollah, a indiqué l'Agence nationale d'information libanaise (Ani).
L'aviation israélienne a bombardé plusieurs villages dans les régions de Tyr et de Jezzine (sud) et des frappes ont également visé l'ouest de la Bekaa (est), selon ce média officiel.
Source: AFP
Les Emirats arabes unis attaqués par des drones et missiles iraniens
Les Emirats arabes unis font face mardi à une nouvelle attaque de drones et de missiles iraniens, a annoncé leur ministère de la Défense au 11e jour de la guerre au Moyen-Orient.
«Les défenses aériennes des Emirats arabes unis répondent actuellement à des menaces de missiles et de drones provenant d'Iran», a écrit le ministère sur X.
Source: AFP
J.D. Vance a accueilli la dépouille du septième soldat américain tué au Moyen-Orient
Le vice-président américain J.D. Vance a participé lundi à un court cérémonial pour le retour de la dépouille du septième soldat américain tué dans la guerre contre l'Iran, sur le tarmac de la base aérienne de Dover, dans l'est des Etats-Unis.
Il était accompagné du ministre de la Défense, Pete Hegseth, et du chef d'état-major de l'armée américaine, Dan Caine, pour ce rituel très sobre, au cours duquel la dépouille a été débarquée d'un avion de transport militaire et chargée dans un véhicule. Septième mort américain depuis le début de la guerre contre Téhéran, le sergent Benjamin Pennington, 26 ans, a été tué après une attaque de l'Iran en Arabie saoudite début mars.
Les six premières victimes américaines, cinq hommes et une femme, étaient des réservistes déployés au Koweït, touchés le 1er mars par une frappe de drone iranien contre une position militaire américaine à Port Shuaiba.
Donald Trump a participé samedi à un court cérémonial pour le retour de leurs dépouilles aux Etats-Unis, qui s'est également déroulé à Dover. J.D. Vance était également présent, tout comme Pete Hegseth et Dan Caine.
Source: AFP
Le pétrole chute de 10% après les propos de Trump sur la guerre en Iran
Les prix du pétrole chutent de 10% mardi, après des propos de Donald Trump assurant que la guerre avec l'Iran est «quasiment» finie, ce qui favorise un solide rebond des Bourses asiatiques après leur plongeon de la veille. Les cours du brut ont connu une hausse spectaculaire ces dix derniers jours face aux difficultés d'approvisionnement depuis les pays du Golfe, avec une flambée historique de 30% en quelques heures lundi – avant de modérer leur envolée.
Les prix refluent mardi: vers 02H00 GMT, le baril de West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, plongeait de 10,09% à 85,21 dollars. Celui de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, perdait 10,46% à 88,61 dollars.
Le Brent avait grimpé lundi en séance jusqu'à 119,50 dollars et le WTI jusqu'à 119,48 dollars, dépassant les 100 dollars pour la première fois depuis 2022. Le marché a fait volte-face après la déclaration inattendue de Donald Trump en fin de journée lundi, qui a assuré que la guerre était «quasiment» finie auprès d'une journaliste de la chaîne CBS.
Les remarques du président américain ont «complètement changé la donne», remarque auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management. Pour l'analyste, l'administration Trump «en est arrivée à un point où ils réfléchissent au coût» de la guerre, mais aussi «aux marchés».
Source: AFP
La soeur de Kim Jong Un fustige les Etats-Unis pour l'Iran et l'aide à Séoul
La puissante Kim Yo Jong, petite soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, s'est dite mardi courroucée par le lancement des exercices militaires annuels conjoints de Séoul et Washington, en profitant pour vivement critiquer les frappes américano-israéliennes sur l'Iran.
La Corée du Sud et son allié les Etats-Unis ont lancé lundi leurs exercices militaires printaniers annuels baptisés «Freedom Shield», qui doivent mobiliser jusqu'au 19 mars environ 18'000 soldats sud-coréens et un nombre pour l'heure inconnu de soldats américains.
Ces exercices ont lieu à «un moment critique où la structure de sécurité mondiale s'effondre rapidement et où des guerres éclatent dans différentes parties du monde», a relevé Kim Yo Jong, influente confidente de son frère. Une situation qu'elle impute aux «actes imprudents de voyous internationaux scandaleux», dans une apparente référence aux Etats-Unis et à Israël.
Source: AFP
Israël frappe un lance-missiles iranien en réponse à un tir de barrage
Israël a annoncé mardi avoir frappé un lance-missiles iranien peu après un tir de barrage mené depuis l'Iran et qui avait déclenché des sirènes d'alerte en Israël.
L'armée israélienne avait dit plus tôt chercher à «intercepter la menace», qui avait conduit au déclenchement de sirènes d'alerte aérienne dans plusieurs parties d'Israël, contraignant leurs habitants à se rendre aux abris. Le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, n'a pas fait état de victimes.
L'armée israélienne a ensuite indiqué qu'elle «avait frappé le lance-missiles qui avait tiré (...) en direction de l'Etat d'Israël il y a peu de temps». Lundi soir, avant la dernière attaque iranienne, Israël avait annoncé le lancement d'une nouvelle «vague de frappes de grande ampleur» sur Téhéran.
Source: AFP
La Syrie dénonce des tirs du Hezbollah libanais vers son territoire
La Syrie a dénoncé dans la nuit de lundi à mardi des tirs d'artillerie effectués vers son territoire par le Hezbollah depuis le Liban, en pleine guerre entre Israël et le mouvement chiite libanais soutenu par l'Iran.
«Des obus d'artillerie tirés depuis le territoire libanais ont atterri en territoire syrien près de la ville de Serghaya, à l'ouest de Damas. Les milices du Hezbollah ont tiré ces obus sur des positions de l'armée arabe syrienne près de Serghaya», a indiqué le commandement de l'armée syrienne citée par l'agence Sana.
«Nous avons constaté l'arrivée de renforts du Hezbollah à la frontière syro-libanaise et nous suivons et évaluons la situation», a-t-il poursuivi. «Nous sommes en contact avec l'armée libanaise et étudions les options appropriées pour prendre les mesures nécessaires. L'armée arabe syrienne ne tolérera aucune agression contre la Syrie», a-t-il ajouté.
De violents combats ont eu lieu ces derniers jours dans l'est du Liban, dans des zones contrôlées par le Hezbollah près de la frontière syrienne, entre le mouvement pro-iranien et des commandos héliportés de l'armée israélienne.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution affirment qu'ils «décideront de la fin de la guerre»
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé lundi qu'ils «décideront de la fin de la guerre», en réponse à Donald Trump qui avait déclaré que la guerre contre l'Iran allait «se terminer bientôt».
«C'est nous qui déciderons de la fin de la guerre», a déclaré le porte-parole des Gardiens dans un communiqué publié par plusieurs médias iraniens. «L'équation et le futur statut de la région est désormais entre les mains de nos forces armées. Les forces américaines ne mettront pas fin à la guerre», a ajouté le porte-parole.
Source: AFP
Le consulat des Emirats au kurdistan irakien attaqué par un drone
Les Emirats arabes unis ont annoncé mardi matin que leur consulat général au Kurdistan irakien avait été la cible d'une attaque de drone. Cette attaque «constitue une dangereuse escalade et une menace pour la sécurité et la stabilité régionales», a estimé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
Des dégâts matériels ont été constatés, mais aucune victime n'est à déplorer, selon la même source. «Cibler des missions et des locaux diplomatiques représente une violation flagrante de toutes les règles et lois internationales», a ajouté le ministère des Affaires étrangères.
Le ministère ne précise pas le lieu de lancement du drone et appelle les autorités locales à «enquêter sur les circonstances de cette attaque afin d'identifier les responsables».
Source: AFP
Un mort et des blessés dans une attaque iranienne à Bahreïn
Le ministère de l'Intérieur du Bahreïn a annoncé tôt mardi matin qu'une attaque iranienne sur une zone résidentielle, dans la capitale Manama, avait fait un mort et plusieurs blessés.
«Les premières informations indiquent qu'une personne a été tuée et que d'autres ont été blessées lors d'une attaque flagrante de l'Iran visant un immeuble résidentiel dans la capitale», a déclaré le ministère sur le réseau social X.
Source: AFP