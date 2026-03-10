Trump dit qu'une enquête est en cours sur la frappe sur une école, qu'il avait d'abord attribuée à l'Iran

Donald Trump a déclaré lundi qu'une enquête était «en cours» concernant la frappe au premier jour de la guerre sur une école en Iran, qui a fait plus de 150 morts selon Téhéran, après avoir affirmé que les autorités iraniennes étaient responsables de ce bombardement.

Interrogé lors d'une conférence de presse sur le fait qu'une enquête du «New York Times» pointait la responsabilité d'un missile Tomahawk, de fabrication américaine, dans la frappe sur cette école de Minab, le président américain a répondu: «Je n'ai pas vu ça et je vais vous dire, le Tomahawk – qui est l'une des armes les plus puissantes en circulation – est vendu et utilisé par d'autres pays et que ce soit l'Iran – qui a aussi certains Tomahawks, ils souhaiteraient en avoir plus - (...) ou quelqu'un d'autre, le fait est qu'un Tomahawk est très générique et vendu à d'autres pays, mais une enquête est en cours.»

Pressé quelques minutes plus tard par une nouvelle question sur le sujet, Donald Trump a déclaré: «Je n'en sais pas suffisamment là-dessus. Mais quel que soit le résultat du rapport, je m'en accommoderai», a-t-il ajouté.

Une nouvelle vidéo mise en ligne dimanche par l'agence de presse semi-officielle iranienne Mehr et authentifiée par le «New York Times» montre un missile de croisière Tomahawk frappant une base navale près d'une école dans la ville de Minab le 28 février. L'armée américaine est la seule force impliquée dans le conflit à utiliser des missiles Tomahawk, a souligné le «New York Times».

