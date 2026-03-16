Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 826 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
L'Iran annonce des attaques contre des installations industrielles américaines
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé sur Telegram leur intention d’attaquer des installations industrielles américaines dans la région.
Dans le même message, les Gardiens de la Révolution ont appelé la population à se mettre à l’abri. «Nous avertissons le régime américain vaincu d’évacuer toutes les installations industrielles américaines dans la région. Nous exhortons également les personnes vivant à proximité d’installations industrielles dans lesquelles des Américains détiennent des parts à quitter ces zones afin qu’aucun mal ne leur soit causé.»
Le message précise encore que les frappes pourraient intervenir rapidement:
«Dans les prochaines heures, ces installations industrielles seront attaquées et bombardées.»
Des débris de missiles et d'intercepteurs sont tombés sur des lieux saints à Jérusalem
La police israélienne a annoncé lundi que des débris de missiles et d'intercepteurs étaient tombés sur des lieux saints de Jérusalem, notamment l'esplanade des Mosquées et l'église du Saint-Sépulcre, après des tirs de missiles en provenance d'Iran. La police n'a pas mentionné de dégâts dans l'immédiat.
«Lors de la récente salve de missiles tirés depuis l'Iran en direction de Jérusalem, plusieurs interceptions ont eu lieu au-dessus de la ville», a déclaré cette source dans un communiqué. «A la suite de ces interceptions, des forces de la police ont localisé des fragments de missiles et des débris d'intercepteurs, dont certains de grande taille, sur plusieurs sites de la Vieille Ville.»
Source: AFP
Plus d'un million de personnes déplacées par la guerre entre Israël et le Hezbollah
Au Liban, plus d'un million de personnes ont dû fuir à cause de la guerre entre Israël et le Hezbollah.
Source: AFP
Trump s'insurge du manque de soutien pour sécuriser le détroit d'Ormuz
Donald Trump a reproché lundi à certains pays de ne «pas vouloir s'impliquer» dans la sécurisation du détroit d'Ormuz, après son appel à aider les Etats-Unis dans cette tâche au cours du week-end.
«Depuis quarante ans, nous vous protégeons et vous ne voulez pas vous impliquer dans quelque chose de très mineur», a déclaré le président américain depuis la Maison Blanche. «Nous encourageons vivement les autres pays à s'impliquer avec nous, et à s'impliquer vite et avec beaucoup d'enthousiasme», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Environ 1000 voyageurs suisses toujours bloqués au Moyen-Orient
L’ambassade de Suisse à Téhéran est fermée depuis cinq jours. Environ un millier de voyageurs suisses restent bloqués au Moyen-Orient, a dit la directrice de la Division Moyen-Orient et Afrique du Nord devant la presse à Berne.
Plus d’une centaine d’explosions se produisent chaque jour à Téhéran, a expliqué l’ambassadeur Olivier Bangerter, qui a informé les médias lundi après son retour d’Iran. Lui et ses collaborateurs ont trouvé refuge dans la cave de l’ambassade. Leur départ du pays ne s’est pas heurté à des difficultés particulières.
Source: ATS
Devant l'ONU, l'Iran réaffirme qu'il ne pliera pas
L'Iran a répété lundi devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qu'il «ne se soumettrait pas» face à l'«agression illégale» américano-israélienne, affirmant que ses citoyens couraient un «grave danger» du fait des frappes continues sur le pays.
Devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, où les pays débattaient de la situation des droits de l'homme en Iran – notamment à la suite de la répression sanglante des manifestants ces derniers mois – Téhéran a déclaré que l'attention devait plutôt se porter sur la guerre au Moyen-Orient.
«La question la plus urgente et fondamentale concernant les droits de l'homme en Iran est la menace imminente qui pèse sur la vie de 90 millions de personnes, dont la vie est en danger immédiat et grave sous l'ombre d'une agression militaire inconsidérée», a déclaré Ali Bahreini, ambassadeur d'Iran auprès de l'ONU à Genève.
Source: AFP
Six combattants irakiens tués près de la frontière syrienne
Aux moins six combattants du Hachd al-Chaabi, coalition d'ex-paramilitaires intégrée aux forces régulières irakiennes, ont été tués lundi par une frappe dans l'ouest du pays près de la frontière avec la Syrie, ont indiqué deux sources sécuritaires à l'AFP.
La frappe aérienne contre un barrage de contrôle à l'entrée de la ville d'Al-Qaïm a tué «six combattants et fait quatre blessés», a indiqué l'alliance Hachd al-Chaabi désormais intégrée aux forces régulières irakiennes.
Dans un communiqué, le Hachd accuse Israël, dénonçant «un bombardement sioniste» contre «une position de sécurité officielle» et des combattants «qui accomplissaient leur devoir de protection du territoire et de la souveraineté» du pays.
Source: AFP
«Ce n'est pas la guerre de l'OTAN»: Berlin et Londres envoient valser Trump
Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont écarté lundi toute mission de l'OTAN afin de rétablir la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz, en réponse à l'appel de Donald Trump, qui a demandé l'aide de ses alliés et de la Chine pour débloquer cette voie stratégique.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré lundi lors d'une conférence de presse que le Royaume-Uni travaillait avec ses alliés sur un «plan collectif viable permettant de rétablir la liberté de navigation dans la région le plus rapidement possible». Ce plan «ne sera pas et n'a jamais été envisagé comme une mission de l'OTAN», a-t-il insisté.
«L'OTAN est une alliance pour la défense du territoire» de ses membres et «il manque le mandat permettant de faire intervenir l'OTAN» en dehors de ses frontières, a déclaré le porte-parole du gouvernement allemand Stefan Kornelius en conférence de presse régulière. L'Allemagne n'offrira «aucune participation militaire; mais est prête «à garantir, par la voie diplomatique, la sécurité du passage dans le détroit d'Ormuz», a déclaré le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius au même moment.
Source: AFP
Israël affirme avoir détruit l'avion d'Ali Khamenei
L'avion autrefois utilisé comme moyen de transport par Ali Khamenei et d’autres hauts responsables iraniense serait désormais plus qu’un amas de débris. Selon l’armée de l’air israélienne, l’avion de l’ancien dirigeant iranien a été détruit lors d’une frappe visant l’aéroport de Mehrabad, à Téhéran.
Dans un communiqué, l’armée de l’air affirme que cet avion était utilisé par la classe dirigeante iranienne «pour faciliter l’acquisition d’armements et entretenir les relations avec les puissances alliées à travers des vols à l’intérieur et à l’extérieur du pays».
La destruction de ce «bien stratégique» représenterait, selon l’armée israélienne, un coup dur pour la «capacité de coordination» de l’Iran avec ses groupes alliés, pour le «renforcement de sa puissance militaire» ainsi que pour sa capacité à rétablir le régime.
Les prix du pétrole connaissent une nouvelle envolée lundi
Avec la guerre au Moyen-Orient, traders et investisseurs surveillent avec anxiété l’évolution du prix du pétrole. Lundi, celui-ci a une nouvelle fois fortement grimpé: le baril de Brent a dépassé les 106 dollars. A la fin de la semaine dernière, il s’échangeait encore autour de 101 dollars. A titre de comparaison, avant le début des frappes des Etats-Unis et d’Israël contre l’Iran, fin février, le prix du baril avoisinait de 73 dollars.
Durant le week-end, les Etats-Unis ont bombardé l’île iranienne de Kharg. Située au large des côtes iraniennes, cette petite île abrite d’importantes installations de stockage de pétrole ainsi qu’un terminal par lequel transitent près de 90% des exportations iraniennes.
La fin de la guerre ne semble toujours pas en vue. L’incertitude autour de l’approvisionnement continue d’alimenter la hausse des prix sur les marchés. Une information apporte toutefois un léger soulagement au marché de l’énergie: deux tankers transportant du gaz naturel liquéfié à destination de l’Inde sont parvenus à franchir le détroit d’Ormuz.
Des explosions retentissent à Téhéran
Des explosions ont retenti lundi dans la capitale iranienne, a constaté un journaliste de l'AFP, quelques heures après qu'Israël a annoncé avoir mené des frappes de grande ampleur dans la nuit.
Les déflagrations ont été entendues dans le centre de Téhéran où les systèmes de défense aérienne étaient activés. On ignore dans l'immédiat ce qui a été visé.
Source: AFP