L'Iran annonce des attaques contre des installations industrielles américaines

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé sur Telegram leur intention d’attaquer des installations industrielles américaines dans la région.

Dans le même message, les Gardiens de la Révolution ont appelé la population à se mettre à l’abri. «Nous avertissons le régime américain vaincu d’évacuer toutes les installations industrielles américaines dans la région. Nous exhortons également les personnes vivant à proximité d’installations industrielles dans lesquelles des Américains détiennent des parts à quitter ces zones afin qu’aucun mal ne leur soit causé.»

Le message précise encore que les frappes pourraient intervenir rapidement:

«Dans les prochaines heures, ces installations industrielles seront attaquées et bombardées.»