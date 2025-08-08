DE
Classé à l'UNECO:Un incendie s'est déclaré dans la mosquée-cathédrale de Cordoue

Les pompiers l'affirment
L'incendie à la mosquée-cathédrale de Cordoue est «contrôlé»

Un incendie s'est déclaré vendredi à la mosquée-cathédrale de Cordoue, en Espagne. Ce monument historique, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, a accueilli plus de 2 millions de visiteurs en 2024. Les pompiers sont sur place pour maîtriser la situation.
Publié: 08.08.2025 à 22:15 heures
Dernière mise à jour: 08.08.2025 à 22:59 heures
Un incendie s'est déclaré vendredi à la mosquée-cathédrale de Cordoue, en Espagne. (capture d'écran / X)
AFP Agence France-Presse

Les pompiers affirment que l'incendie dans la célèbre mosquée-cathédrale de Cordoue, dans le sud de l'Espagne, «est contrôlé». Les secours n'ont pas pu donner davantage de détails sur l'incendie, indiquant simplement à l'AFP avoir déployé leurs effectifs sur le site.

«L'incendie est contrôlé à ce stade mais il n'est pas éteint», ont expliqué les pompiers joints par l'AFP alors qu'un feu spectaculaire avait démarré aux alentours de 21H00 (19H00 GMT) dans le joyau architectural vieux de plusieurs siècles.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des flammes oranges et de la fumée s'échappant des hauts murs du monument, notamment au-dessus de la porte de San José (côté sud de la mosquée) qui donne accès à l'intérieur depuis la rue, et au célèbre patio des orangers.

Un site du patrimoine mondial

Selon plusieurs médias espagnols, une machine «balayeuse» serait à l'origine de l'incendie lorsqu'elle aurait pris feu aux alentours de 21H00 heures locales (19H00 GMT). Contactée à plusieurs reprises par l'AFP, la mairie et la police de Cordoue n'étaient pas joignables vendredi soir.

La mosquée-cathédrale de Cordoue est un joyau architectural édifié par les émirs et califes omeyyades entre les VIIIe et Xe siècles. Sa construction a commencé au VIIIe siècle sous l'émirat d'Abderramán Ier sur le site d'une basilique chrétienne, puis elle a été agrandie en plusieurs phases au cours des quatre siècles suivants. L'agrandissement d'Almanzor date de la fin du Xe siècle.

Après la reconquête chrétienne en 1236, elle a été consacrée cathédrale et des éléments architecturaux catholiques ont été ajoutés, dont une vaste chapelle centrale au XVIe siècle. L'édifice a accueilli plus de 2 millions de visiteurs en 2024 selon son site internet.

