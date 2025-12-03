Un directeur de prison libyen, Khaled Mohamed Ali El Hishri, a comparu mercredi devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Accusé de meurtres, viols et tortures, il est le premier suspect dans l'enquête de la CPI.

Un tortionnaire libyen devant la justice pour crime de guerre

Un directeur de prison libyen, accusé d'avoir supervisé des meurtres, des viols et des actes de torture sur des détenus, a comparu mercredi devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Khaled Mohamed Ali El Hishri, 47 ans, est accusé de six chefs de crimes de guerre et de six crimes contre l'humanité, notamment de torture, de meurtre, de viol, de violences sexuelles et de persécution, entre février 2015 et début 2020.

La Cour pénale internationale (CPI), qui juge les individus pour les crimes les plus graves au monde, estime qu'il existe des «motifs raisonnables» de croire qu'il a personnellement tué un détenu dans la prison de Mitiga, près de Tripoli, qu'il dirigeait d'une main de fer.

Des violences sexuelles en prison

Un «nombre important» de personnes sont mortes pendant la période où El Hishri était en poste, a déclaré la cour. Elles sont notamment décédées des suites de tortures, de froid, après avoir été laissées à l'extérieur en hiver, de blessures non soignées, ou de faim, a déclaré la cour.

Dans son mandat d'arrêt, la juridiction estime qu'au moins cinq détenus, dont un garçon de 15 ans, ont été violés par des gardiens ou d'autres prisonniers. Des femmes détenues ont également subi des violences sexuelles, est-il écrit. Khaled Mohamed Ali El Hishri est accusé d'avoir participé à des actes de torture, de mauvais traitements, d'agressions sexuelles et de meurtres de détenus.

Il est le premier suspect à comparaître devant la CPI dans le cadre de son enquête sur la Libye, ouverte en 2011. Après son interpellation en Allemagne cet été, il a été incarcéré lundi par la CPI. Une prochaine audience doit être consacrée à l'évaluation des charges pesant contre lui, ce qui pourrait ensuite mener à un procès.

Riche en pétrole, ce pays continue de faire face aux conséquences du conflit armé et du chaos politique qui ont suivi le soulèvement soutenu par l'OTAN, qui a renversé en 2011 le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi. Le pays reste divisé entre un gouvernement reconnu par les Nations Unies à l'ouest et son rival à l'est, soutenu par le commandant militaire Khalifa Haftar.