Des frappes israéliennes au Liban ont fait lundi quatre morts, dont un membre des forces de sécurité et son enfant. Elles sont survenues après la capture par Israël d’un cadre du groupe islamiste Jamaa islamiya.

Israël frappe le Liban et capture un cadre du Jamaa islamiya

ATS Agence télégraphique suisse

Des attaques israéliennes au Liban ont tué lundi quatre personnes dont un membre des forces de sécurité et son enfant, selon les autorités libanaises. Cela quelques heures après la capture d'un cadre du groupe islamiste libanais Jamaa islamiya.

Israël mène régulièrement des opérations militaires dans le sud du Liban, malgré la trêve conclue en novembre 2024, censée mettre fin à plus d'un an d'hostilités avec le mouvement pro-iranien Hezbollah. Lundi, le ministre libanais de la Santé a indiqué qu'une frappe israélienne sur le village de Yanouh (sud) avait tué trois personnes.

L'armée israélienne a dit avoir ciblé Ahmad Ali Salameh, le présentant comme un responsable de l'artillerie du Hezbollah, qu'elle accuse de chercher à se réarmer. La frappe a aussi tué un membre des forces libanaises de sécurité intérieure et son enfant de trois ans qui passaient par là, selon l'Agence de presse officielle du Liban Ani.

Plus tard lundi, le ministère de la Santé a également annoncé qu'une personne avait été tuée par des tirs israéliens dans le village frontalier d'Aïta al-Chaab. L'armée israélienne a déclaré qu'il s'agissait également d'un membre du Hezbollah.

Un peu plus tôt, l'organisation Jamaa islamiya – qui a revendiqué de nombreuses attaques contre Israël pendant la guerre – a condamné lundi «l'infiltration des forces d'occupation israéliennes» et «l'enlèvement à son domicile du responsable du groupe dans la région de Hasbaya et Marjayoun».

«Raid ciblé»

L'armée israélienne a déclaré dans un communiqué avoir mené un «raid ciblé» durant la nuit de dimanche à lundi et «appréhendé un haut responsable terroriste» du groupe, qui a été «transféré sur le territoire israélien» pour y être interrogé.

Ce raid est intervenu quelques heures après la fin de la visite de deux jours du Premier ministre libanais Nawaf Salam dans le sud, où de larges secteurs proches de la frontière avec Israël restent désertés et en ruines.

Dans un communiqué, Nawaf Salam a condamné l'enlèvement d'Atwi Atwi, parlant d'«attaque flagrante contre la souveraineté libanaise, de violation de l'accord de cessez-le-feu et du droit international». Le Hezbollah a, quant à lui, appelé l'Etat à «prendre des mesures dissuasives et claires, à agir immédiatement à tous les niveaux politique, diplomatique et juridique, et à oeuvrer sérieusement pour la protection des citoyens».

Le député du Hezbollah Hussein al-Haj Hassan a accusé le mois dernier Israël de détenir «20 prisonniers libanais», affirmant que 10 d'entre eux ont été enlevés «sur le territoire libanais après le cessez-le-feu».

Aux termes de l'accord de trêve de novembre 2024, le gouvernement libanais s'est engagé à désarmer le Hezbollah. L'armée a déclaré le mois dernier avoir terminé cette opération dans une première zone du pays, située entre le fleuve Litani et la frontière israélienne, à une trentaine de kilomètres plus au sud.