DE
FR

Les civils appelés à évacuer
Israël annonce des frappes contre le Hezbollah au Liban

Israël prévoit des frappes contre des sites du Hezbollah au sud du Liban, notamment à Sohmor. L'armée appelle les habitants à évacuer, invoquant une menace militaire dans cette zone.
Publié: 15:40 heures
Israël prévoit des frappes contre des sites du Hezbollah au sud du Liban.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'armée israélienne a appelé jeudi les habitants du village de Sohmor, dans le sud du Liban, à évacuer la zone, annonçant des frappes à venir contre le Hezbollah dans la zone. «Avertissement urgent aux habitants du sud du Liban, en particulier du village de Sohmor», a écrit sur X le porte-parole arabophone de l'armée, le colonel Avichay Adraee.

A lire aussi
Depuis le 7 octobre 2023, le mal-être lancinant de nombreux Juifs romands
Enquête
«On est devenus des étrangers»
Depuis le 7 octobre 2023, le mal-être lancinant de nombreux Juifs romands
Le chef de cabinet de Netanyahu arrêté
Soupçons d'entrave à enquête
Le chef de cabinet de Netanyahu arrêté

«L'armée israélienne attaquera dans un avenir proche des infrastructures militaires terroristes du Hezbollah afin de faire face à des tentatives interdites de reconstruction de ses activités dans la région», a-t-il ajouté. Malgré un cessez-le-feu qui a mis fin en novembre 2024 à plus d'un an d'hostilités, l'armée israélienne continue de mener régulièrement des frappes sur le territoire libanais, disant viser le Hezbollah et, de façon moins fréquente, le Hamas.

Le 8 janvier, l'armée libanaise a annoncé avoir mené à bien le désarmement du Hezbollah au sud du Litani, à quelque 30 km de la frontière avec Israël, conformément à l'accord de cessez-le-feu. Israël avait jugé que ces efforts constituaient «un début encourageant» mais étaient «loin d'être suffisants».

Après les annonces de l'armée libanaise, l'armée israélienne a mené plusieurs frappes dans le sud du Liban, la plupart au nord du Litani, qui ont fait un mort selon les autorités libanaises, affirmant cibler un membre du Hezbollah et les infrastructures de la formation islamiste libanaise.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus