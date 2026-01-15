Israël prévoit des frappes contre des sites du Hezbollah au sud du Liban, notamment à Sohmor. L'armée appelle les habitants à évacuer, invoquant une menace militaire dans cette zone.

Israël annonce des frappes contre le Hezbollah au Liban

AFP Agence France-Presse

L'armée israélienne a appelé jeudi les habitants du village de Sohmor, dans le sud du Liban, à évacuer la zone, annonçant des frappes à venir contre le Hezbollah dans la zone. «Avertissement urgent aux habitants du sud du Liban, en particulier du village de Sohmor», a écrit sur X le porte-parole arabophone de l'armée, le colonel Avichay Adraee.

«L'armée israélienne attaquera dans un avenir proche des infrastructures militaires terroristes du Hezbollah afin de faire face à des tentatives interdites de reconstruction de ses activités dans la région», a-t-il ajouté. Malgré un cessez-le-feu qui a mis fin en novembre 2024 à plus d'un an d'hostilités, l'armée israélienne continue de mener régulièrement des frappes sur le territoire libanais, disant viser le Hezbollah et, de façon moins fréquente, le Hamas.

Le 8 janvier, l'armée libanaise a annoncé avoir mené à bien le désarmement du Hezbollah au sud du Litani, à quelque 30 km de la frontière avec Israël, conformément à l'accord de cessez-le-feu. Israël avait jugé que ces efforts constituaient «un début encourageant» mais étaient «loin d'être suffisants».

Après les annonces de l'armée libanaise, l'armée israélienne a mené plusieurs frappes dans le sud du Liban, la plupart au nord du Litani, qui ont fait un mort selon les autorités libanaises, affirmant cibler un membre du Hezbollah et les infrastructures de la formation islamiste libanaise.