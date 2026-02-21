DE
Dans l'est du Liban
Huit membres du Hezbollah tués dans les frappes de vendredi

Des frappes israéliennes ont tué dix personnes, dont huit membres du Hezbollah, vendredi dans l'est du Liban. Le président libanais dénonce une attaque menaçant la stabilité et les efforts diplomatiques.
Les bombardements israéliens sont réguliers au Liban, en dépit d'un cessez-le-feu ayant mis fin à la guerre entre Israël et le Hezbollah.
Les frappes israéliennes menées vendredi dans l'est du Liban ont tué huit membres du Hezbollah, a indiqué samedi à l'AFP un responsable du mouvement pro-iranien.

Le ministère libanais de la Santé avait annoncé vendredi que dix personnes avaient été tuées dans ces frappes sur la vallée de la Bekaa. L'armée israélienne a affirmé avoir visé des «centres de commandement» du Hezbollah.

«Agression flagrante»

Le président libanais Joseph Aoun a condamné samedi une «agression flagrante visant à mettre à mal les efforts diplomatiques» du Liban et de «pays amis» pour «la stabilité et l'arrêt des hostilités israéliennes contre le Liban».

Ultimatum de dix jours
Une frappe israélienne sur le sud du Liban fait un mort
Une frappe israélienne sur le sud du Liban fait un mort

Les bombardements israéliens sont réguliers au Liban, en dépit d'un cessez-le-feu ayant mis fin en novembre 2024 à la guerre entre Israël et le Hezbollah. L'armée israélienne dit y viser le mouvement pro-iranien, qu'elle accuse de se réarmer, et son allié du Hamas.

