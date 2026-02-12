DE
FR

«Un terroriste du Hezbollah»
Une frappe israélienne sur le sud du Liban fait un mort

Une frappe israélienne a tué une personne jeudi à Al-Tiri, au sud du Liban, selon le ministère libanais de la Santé. Israël affirme avoir visé un membre du Hezbollah pro-iranien dans cette région sensible.
Publié: 12.02.2026 à 23:34 heures
Benjamin Netanyahu à Jérusalem, le 2 février 2026. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une frappe israélienne sur le sud du Liban a tué une personne jeudi, a annoncé le ministère libanais de la Santé, l'armée israélienne disant avoir tué un membre du Hezbollah pro-iranien.

Malgré une trêve conclue en novembre 2024 qui visait à mettre fin à plus d'un an d'hostilités, dont deux mois de guerre totale entre Israël et le Hezbollah, Israël a poursuivi ses frappes régulières sur le Liban et maintenu des troupes dans cinq zones qu'il juge stratégiques.

Dans un communiqué, le ministère libanais de la Santé a déclaré qu'une «frappe israélienne ennemie» sur Al-Tiri, dans le sud du Liban, avait tué une personne. L'armée israélienne a affirmé avoir frappé un «terroriste du Hezbollah» dans cette zone.

Une réunion lundi

En janvier, l'armée libanaise avait annoncé avoir achevé la première phase de son plan de désarmement du Hezbollah, dans la zone située au sud du fleuve Litani, à environ 30 km de la frontière israélienne. Al-Tiri se trouve au sud du Litani.

Le gouvernement libanais doit se réunir lundi pour discuter des dernières informations concernant le plan de désarmement. Israël, qui accuse le Hezbollah de se réarmer, a critiqué les progrès qu'il juge insuffisants de l'armée libanaise, tandis que le Hezbollah a rejeté les appels à rendre ses armes.


