La Suisse condamne l'extension d'Israël sur la Cisjordanie

Berne condamne fermement les nouvelles mesures israéliennes visant à renforcer le contrôle sur la Cisjordanie occupée. La Suisse rappelle que ces actions violent le droit international et menacent la solution à deux Etats.

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse «condamne fermement» les mesures annoncées dimanche par Israël pour renforcer son contrôle sur la Cisjordanie occupée. Elle rappelle que «les activités de colonisation sont illégales au regard du droit international et compromettent la solution à deux Etats».

Cette solution «requiert l’existence de deux Etats (israélien et palestinien) vivant en paix et en sécurité au sein de frontières sûres et reconnues, fondées sur les lignes antérieures à 1967» et l'occupation du territoire palestinien, écrit mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur le réseau social X.

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé dimanche une série de règles devant permettre de renforcer le contrôle sur la Cisjordanie occupée, notamment sur des zones administrées par l'Autorité palestinienne. Des réglementations d'avant 1967 qui interdisaient aux juifs d'acheter des terres doivent être supprimées, ce qui faciliterait la construction de nouvelles colonies.

Les mesures doivent aussi permettre aux autorités israéliennes d'administrer certains sites religieux, même lorsqu'ils sont situés dans des zones placées sous le contrôle de l'Autorité palestinienne. Elles laissent craindre une annexion du territoire palestinien occupé depuis 1967.