Deux soldats israéliens tués dans le sud du Liban

L'armée israélienne, engagée dans des combats dans le sud du Liban contre le groupe militant Hezbollah soutenu par l'Iran, a annoncé jeudi ses premiers soldats morts dans cette zone depuis plus d'un mois, au moment où se tiennent à Rome des pourparlers sous parrainage américain.

Deux soldats réservistes israéliens ont été tués mercredi au cours de combats dans le sud du Liban, selon l'armée qui les a identifiés comme étant le major Harel Birenstock, 34 ans, commandant de compagnie au sein du 2855e bataillon de la 55e brigade, et l'adjudant-chef Tamir Vaknin, 33 ans, major dans le même bataillon.

Les deux soldats sont les premiers morts israéliens dans le sud du Liban depuis le 28 juin, selon le site internet de l'armée israélienne. Mercredi, l'armée israélienne avait annoncé mener des frappes sur le sud du Liban, en réponse selon elle à une violation du cessez-le-feu par le Hezbollah, faisant un mort et 11 blessés selon les autorités libanaises.

«A la lumière des violations de l'accord de cessez-le-feu par le Hezbollah, l'armée israélienne est contrainte d'intervenir avec force (...) Pour votre sécurité, vous devez évacuer immédiatement vos maisons», avait écrit sur X la porte-parole arabophone de l'armée, Ella Waweya, dans un message adressé aux habitants d'al-Mansouri.

Cette localité, située à environ neuf kilomètres au sud de Tyr et à dix kilomètres au nord d'Israël, a été la cible, ainsi que ses environs, de plusieurs frappes israéliennes et de tirs d'artillerie au cours des dernières semaines, malgré un cessez-le-feu entré en vigueur en juin. Le 22 juin, la municipalité avait informé les habitants qu'ils pouvaient rentrer chez eux, tout en leur demandant d'éviter la partie de la ville située dans la «zone de sécurité» instaurée par Israël.

Source: AFP