Deux soldats israéliens tués dans le sud du Liban
L'armée israélienne, engagée dans des combats dans le sud du Liban contre le groupe militant Hezbollah soutenu par l'Iran, a annoncé jeudi ses premiers soldats morts dans cette zone depuis plus d'un mois, au moment où se tiennent à Rome des pourparlers sous parrainage américain.
Deux soldats réservistes israéliens ont été tués mercredi au cours de combats dans le sud du Liban, selon l'armée qui les a identifiés comme étant le major Harel Birenstock, 34 ans, commandant de compagnie au sein du 2855e bataillon de la 55e brigade, et l'adjudant-chef Tamir Vaknin, 33 ans, major dans le même bataillon.
Les deux soldats sont les premiers morts israéliens dans le sud du Liban depuis le 28 juin, selon le site internet de l'armée israélienne. Mercredi, l'armée israélienne avait annoncé mener des frappes sur le sud du Liban, en réponse selon elle à une violation du cessez-le-feu par le Hezbollah, faisant un mort et 11 blessés selon les autorités libanaises.
«A la lumière des violations de l'accord de cessez-le-feu par le Hezbollah, l'armée israélienne est contrainte d'intervenir avec force (...) Pour votre sécurité, vous devez évacuer immédiatement vos maisons», avait écrit sur X la porte-parole arabophone de l'armée, Ella Waweya, dans un message adressé aux habitants d'al-Mansouri.
Cette localité, située à environ neuf kilomètres au sud de Tyr et à dix kilomètres au nord d'Israël, a été la cible, ainsi que ses environs, de plusieurs frappes israéliennes et de tirs d'artillerie au cours des dernières semaines, malgré un cessez-le-feu entré en vigueur en juin. Le 22 juin, la municipalité avait informé les habitants qu'ils pouvaient rentrer chez eux, tout en leur demandant d'éviter la partie de la ville située dans la «zone de sécurité» instaurée par Israël.
Source: AFP
Un pétrolier signale des explosions dans le détroit d'Ormuz
Un pétrolier a signalé avoir entendu des explosions alors qu'il transitait par le détroit d'Ormuz, près d'Oman, a indiqué jeudi une agence maritime britannique, au moment où Téhéran et Mascate mènent des discussions pour gérer conjointement cette voie maritime stratégique.
«Le capitaine d'un pétrolier a signalé avoir entendu deux explosions durant son transit dans le détroit d'Ormuz», a déclaré sur X l'United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), un incident survenu à environ 16 km au sud-est de Kumzar, à Oman. «Le rapport confirme que l'équipage et le navire sont en sécurité. Aucun dommage environnemental n'a été signalé», a ajouté l'UKMTO.
L'Iran, qui a pris de facto le contrôle du détroit depuis le début de la guerre au Moyen-Orient le 28 février, a ouvert le feu sur des navires qu'il accusait de ne pas suivre les routes autorisées.
Source: AFP
Les Houthis disent avoir attaqué un nouveau pétrolier saoudien
Les rebelles yéménites Houthis ont indiqué avoir attaqué un deuxième pétrolier saoudien mercredi, cette fois-ci dans le golfe d'Aden, dans le cadre du blocus qu'ils avaient annoncé à l'encontre de la flotte saoudienne.
Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a précisé que le «Daisy» avait été visé par un missile balistique, après avoir annoncé plus tôt dans la journée qu'un autre pétrolier saoudien avait été ciblé au large de Yanbu, port saoudien stratégique en mer Rouge.
Source: AFP
L'Iran dit avoir trouvé un accord avec Oman sur une nouvelle voie de navigation
L'Iran a indiqué mercredi avoir trouvé un accord avec le sultanat d'Oman sur un nouvel itinéraire de transit des navires dans le détroit d'Ormuz, dont ils sont tous deux riverains et qui est au cœur des tensions avec les Etats-Unis.
«Les coordonnées géographiques du tracé envisagé par les deux parties ont été approuvées», a indiqué Esmaïl Baghaï, le porte-parole de la diplomatie iranienne, cité par l'agence de presse officielle Irna. Il a précisé que les deux pays travaillaient à une «déclaration conjointe», sous réserve que des «parties tierces ne viennent pas entraver le processus».
Source: AFP
Une frappe israélienne sur le sud du Liban fait un mort et 11 blessés
Une frappe israélienne sur une salle de prière dans le sud du Liban a fait un mort et onze blessés mercredi, a rapporté un média d'Etat, l'armée israélienne annonçant y mener des frappes en réponse, selon elle, à une violation du cessez-le-feu par le Hezbollah pro-iranien.
La frappe israélienne «a visé le toit d'une salle de prière dans le cimetière de la localité de Tebnine», a rapporté l'Agence nationale d'information (Ani, officielle), au moment où se tiennent des négociations entre Israël et le Liban à Rome.
Source: AFP
L'ONU se dit «alarmée» par la hausse des exécutions en Iran
L'ONU s'est dite mercredi «alarmée» par la hausse des exécutions en Iran, avec au moins 56 personnes mises à mort pour des motifs de sécurité nationale depuis les premières pendaisons liées aux manifestations de début d'année.
«Depuis le 19 mars, au moins 56 personnes ont été exécutées pour des chefs d'accusation liés à la sécurité nationale, dont 27 dans des affaires liées aux manifestations du début de l'année», et «plus d'une centaine d'autres personnes risquent d'être exécutées pour des chefs d'accusation similaires», a déclaré le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk dans un communiqué.
Source: AFP
Les rebelles houthis du Yémen disent avoir attaqué un pétrolier saoudien en mer Rouge
Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont déclaré mercredi avoir attaqué un pétrolier saoudien au large de Yanbu, port saoudien en mer Rouge, dans le cadre du blocus qu'ils avaient annoncé à l'encontre de la flotte saoudienne.
Le groupe «a réussi à cibler le pétrolier saoudien 'Wafa' dans le nord de la mer Rouge, au large des côtes de Yanbu, avec plusieurs missiles balistiques», a affirmé leur porte-parole militaire Yahya Saree dans une allocution vidéo, ajoutant qu'il s'agissait du huitième navire visé depuis l'annonce du blocus, le 22 juillet contre la flotte de Ryad, qui soutient le gouvernement yéménite.
Source: AFP
Trump dit que soit le détroit d'Ormuz «ouvrira très bientôt», soit l'Iran sera frappé «très durement»
Donald Trump a déclaré mardi que le détroit d'Ormuz ouvrirait «très bientôt, ou alors (les Iraniens) seront frappés très fort», dans un entretien accordé à la chaîne Fox News. «Nous avons de très bonnes discussions», a encore dit le président américain, en déplacement en Californie (ouest), assurant que l'Iran voulait passer un accord.
«J'ai le temps», a aussi déclaré le dirigeant républicain à propos de ce conflit qui dure depuis plus de cinq mois. Selon le site Axios, qui cite des «sources régionales», un accord temporaire de 60 jours est en discussion pour organiser le passage dans le détroit entre l'Iran et le sultanat d'Oman.
Cet accord préliminaire, qui pourrait être annoncé dès mercredi, prévoit selon Axios que tout transport maritime entrant via le détroit emprunterait une voie nord dans les eaux iraniennes, et tout navire sortant suivrait une trajectoire méridionale dans les eaux contrôlées par Oman, le tout sans péage ou droit de passage.
Pendant cette période de soixante jours, et dans l'attente d'un accord définitif, la voie médiane du détroit serait déminée, toujours selon Axios, qui prévient que ce compromis n'est pas encore scellé. «Il y a une chance que nous parvenions aujourd'hui ou demain à un accord visant à rouvrir le détroit et à aller vers une normalisation», a déclaré mardi le ministre des Finances américain Scott Bessent dans un entretien à la chaîne CNBC.
Source: AFP
Un navire touché par une embarcation piégée coule en mer Rouge
Un navire a coulé mardi en mer Rouge après une attaque, d'après un responsable local yéménite et le ministère indien des Affaires étrangères, sur fond de blocus maritime des ports saoudiens par les rebelles houthis du Yémen.
«Les gardes-côtes de la province de la mer Rouge ont secouru mardi l'équipage d'un cargo indien ayant coulé après avoir été attaqué par une embarcation piégée au large de Hodeida», port yéménite tenu par les Houthis, a indiqué ce responsable de la ville yéménite de Mokha.
Le ministère indien des Affaires étrangères a condamné l'attaque, précisant que 13 marins à bord avaient été secourus.
Source: ATS
Un aéroport saoudien à l'arrêt après une attaque des Houthis
Les opérations ont été suspendues mardi dans un aéroport du sud-ouest de l'Arabie saoudite, près de la frontière du Yémen, selon une source du Golfe. Les rebelles houthis, alliés de l'Iran, ont affirmé l'avoir ciblé.
Après plusieurs années d'accalmie, les hostilités ont récemment repris entre les rebelles et l'Arabie saoudite qui avait apporté son soutien militaire au gouvernement yéménite en 2015 contre les insurgés.
Les Houthis ont «ciblé avec succès une cible sensible de l'ennemi saoudien à l'aéroport de Najran en utilisant un drone», en réponse «à la violation de l'espace aérien» par l'Arabie saoudite, a déclaré le porte-parole du mouvement, Yahya Saree.
Selon la source du Golfe, le principal radar de l'aéroport a été touché, entraînant une «suspension des opérations». Le site officiel de l'aéroport affiche par ailleurs le statut des vols prévus ces prochains jours comme «inconnu».
Source: AFP
Un accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz pourrait être conclu d'ici mercredi
Le ministre des Finances américain a affirmé mardi qu'un accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz pourrait ête conclu d'ici mercredi avec l'Iran.
«Nous sommes en discussions avec les Iraniens, et je pense qu'il y a une chance que nous parvenions aujourd'hui ou demain à un accord visant à rouvrir le détroit et à aller vers une normalisation», a déclaré Scott Bessent dans un entretien à la chaîne CNBC.
Source: AFP