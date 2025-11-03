Dernière mise à jour: il y a 51 minutes

Le fabricant Ferrero a besoin de tonnes de noisettes pour la production de Nutella et d'autres confiseries. Mais cette année, la récolte s'annonce particulièrement mauvaise. Chez Coop et Denner, des adaptations de prix ont déjà eu lieu.

La Nutella face à une pénurie: Coop et Denner réagissent

1/7 13% des ingrédients de la pâte à tartiner au chocolat Nutella sont des noisettes. Photo: IMAGO/Zoonar

La célèbre pâte à tartiner chocolat-noisette Nutella est sans conteste la plus populaire au monde. Pas étonnant que son producteur, Ferrero, consomme à lui seul près d’un quart de la récolte mondiale de noisettes. Or, près des deux tiers de ces noisettes proviennent de Turquie. Mais cette année, en raison du froid et d’attaques de parasites, la récolte s’annonce nettement plus faible, rapporte le «Financial Times». Conséquence: les prix ont presque doublé au début de l’été.

Le groupe italien Ferrero, fabricant de la pâte à tartiner Nutella, a donc décidé d’attendre avant d’acheter. Une aubaine pour les spéculateurs: des intermédiaires turcs achètent les rares noisettes disponibles dans l’espoir de les revendre plus cher à Ferrero.

Mais le géant milliardaire ne se laisse pas presser. «Nous avons encore beaucoup de réserves cette année… nous ne sommes pas pressés d’acheter», explique Marco Botta, directeur de la Ferrero Hazelnut Company, en charge de l’approvisionnement et de la transformation des noisettes.

Selon lui, les spéculateurs turcs risquent d’attendre longtemps: «Chacun joue sa partie.» Ferrero continue d’ailleurs de s’approvisionner ailleurs, notamment au Chili et en Serbie.

Une récolte turque au plus bas

Mais la récolte turque pourrait finalement s’avérer bien pire que prévu. Habituellement, les producteurs récoltent jusqu’à 700'000 tonnes de noisettes par an. Cette année, les estimations tablaient sur 450'000 tonnes, mais l’une des plus grandes associations de distribution du pays parle désormais de moins de 300'000 tonnes.

Ferrero pourrait donc finir par ressentir les effets de cette pénurie – voire être contraint d’adapter ses prix.

Les prix montent déjà en Suisse

Pour l’heure, aucun problème d’approvisionnement n’est signalé dans la grande distribution suisse. Chez Migros, Coop, Aldi, Lidl ou Denner, la Nutella reste de loin la pâte à tartiner aux noisettes la plus prisée.

Mais les prix augmentent. Denner a augmenté de 25 centimes le prix du pot de 750 grammes, désormais vendu 5,20 francs, en raison de la hausse du coût du cacao. Deux tiers des clients du discounter continuent toutefois d’opter pour Nutella, contre un tiers pour d’autres marques. Chez Coop, le pot de 400 grammes coûte désormais 4,20 francs, là encore en raison de la flambée des matières premières. Outre le cacao, le prix des noisettes pourrait aussi expliquer cette hausse.

Les tarifs sont aujourd’hui alignés dans tout le commerce: 3,20 francs pour 200 grammes, 4,20 francs pour 400 grammes et 5,20 francs pour 750 grammes. Seul Lidl propose un pot de 450 grammes à 4,49 francs. Tous les distributeurs offrent aussi des alternatives, souvent bien moins chères.

Des cacahuètes à la rescousse?

Cet été, Ferrero a lancé une nouvelle version de son produit: Nutella Peanut, une pâte à tartiner à base de cacahuètes. Le groupe italien chercherait-il à anticiper une éventuelle pénurie de noisettes?

Officiellement, Ferrero présente cette nouveauté comme «la première innovation gustative depuis plus de 60 ans». Reste à savoir si cette version à la cacahuète sera commercialisée en Suisse. En revanche, la version végétalienne, elle, est déjà disponible depuis septembre dans le commerce helvétique – principalement en ligne, pour l’instant.