L'Iran dit avoir lancé une attaque «de grande envergure» contre «l'ennemi»

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré dimanche avoir lancé une nouvelle vague d'attaques «de grande envergure» contre «l'ennemi» au lendemain du lancement des frappes israélo-américaines qui ont tué le Guide suprême iranien.

«Il y a quelques instants, les septième et huitième vagues de l'opération 'Promesse sincère 4' contre l'ennemi ont été lancées», ont indiqué les Gardiens, armée idéologique de la République islamique, dans un communiqué relayé par les médias locaux, sans préciser les cibles.

Neuf morts en Israël

Neuf personnes ont été tuées dans le centre d'Israël quand un bâtiment s'est effondré à la suite d'une de ces «frappes directes» de missile iranien, a annoncé la police.

«Dans le secteur de Bet Shemesh, les secouristes et ambulanciers ont constaté le décès de neuf personnes», a annoncé le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, en précisant avoir évacué 28 blessés dont deux dans un état grave.

Trois morts aux Emirats arabes unis

Aux Emirats arabes unis, trois personnes ont été tuées et 58 blessées, ont indiqué les autorités, dans les frappes menées par l'Iran contre les pays du Golfe en riposte à l'attaque israélo-américaine.

Trois ressortissants pakistanais, népalais et bangladais ont été tués, a précisé le ministère de la Défense, indiquant que depuis le début des attaques iraniennes, les Emirats arabes unis avaient détecté 165 missiles balistiques, dont 152 ont été détruits, ainsi que deux missiles de croisière.

Le Koweït déplore un mort et des dizaines de blessés depuis le début des frappes iraniennes.

Source: AFP