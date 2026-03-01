Selon Trump, 48 dirigeants iraniens ont été tués dans l'offensive américano-israélienne
Donald Trump a déclaré dimanche à une journaliste de la chaîne Fox News que «48 dirigeants» iraniens avaient été tués jusqu'ici, soulignant que l'offensive américano-israélienne contre l'Iran «avançait rapidement».
«Cela avance rapidement. Personne n'arrive à croire à notre réussite, 48 dirigeants ont été éliminés d'un coup», a dit le président américain, selon cette journaliste qui a retranscrit ses propos sur son compte X.
Elle précise que leur conversation a eu lieu avant l'annonce des premières pertes américaines dans le conflit.
Source: AFP
Les frappes israéliennes sur Téhéran vont s'intensifier, annonce Netanyahu
Les frappes israéliennes sur Téhéran vont s'intensifier dans les jours qui viennent, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dimanche, au deuxième jour de l'offensive israélo-américaine lancée contre la République islamique.
«Nos forces frappent actuellement au coeur de Téhéran avec une intensité croissante, qui s'amplifiera encore dans les jours à venir», a déclaré M. Netanyahu dans un message vidéo. Il a annoncé avoir «donné des instructions pour la poursuite de la campagne», dans laquelle, a-t-il dit, Israël mobilise «toute la puissance de (son armée), comme jamais auparavant, afin d'assurer (son) existence et (son) avenir».
Trois soldats américains tués dans le cadre de l'opération
Trois soldats américains ont été tués et cinq autres grièvement blessés dans le cadre de l'opération contre l'Iran, a annoncé dimanche le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), les premières victimes américaines connues.
Aucun détail sur la localisation ou l'identité des soldats n'a été révélé par le Centcom dans son communiqué sur X.
Source: AFP
Le point sur la situation à 17h
- L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne.
- Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que la vengeance de la mort de l'ayatollah était «un devoir légitime».
- La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président lui-même et le dignitaire religieux Alireza Arafi.
- Le chef des gardiens de la révolution, le chef d'état-major de l'armée et le chef des renseignements intérieurs ont également été tués dans les frappes de samedi, selon les médias iraniens. Au total, Israël affirme avoir tué 40 responsables dans sa frappe initiale. De son côté, les Etats-Unis en compatibilisent 48.
- Trois soldats américains ont été tués et cinq autres grièvement blessés dans le cadre de l'opération, a annoncé dimanche le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient
- Des explosions ont retenti à plusieurs endroits dimanche matin en Israël, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite, à Bahreïn, à Oman, où les Etats-Unis ont fait évacuer leur ambassade, ou encore aux Emirats arabes unis, où le célèbre hôtel Burj al-Arab, a dû être évacué après une attaque de drones. De son côté, l'Iran a revendiqué une «attaque d'envergure».
- Au moins neuf personnes sont mortes en Israël et trois aux Emirats arabes unis, où 58 blessés ont également été dénombrés.
Deux missiles iraniens ont été tirés en direction de Chypre, selon des responsables du Royaume-Uni.
- Donald Trump a menacé l'Iran d'une riposte militaire «sans précédent» en cas de représailles.
- Benjamin Netanyahu a pour sa part annoncé intensifier ses frappes sur Téhéran
- Aucun Suisse n'a été blessé dans les différentes attaques, selon le Département fédéral des affaires étrangères.
L'Iran dit avoir lancé une attaque «de grande envergure» contre «l'ennemi»
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré dimanche avoir lancé une nouvelle vague d'attaques «de grande envergure» contre «l'ennemi» au lendemain du lancement des frappes israélo-américaines qui ont tué le Guide suprême iranien.
«Il y a quelques instants, les septième et huitième vagues de l'opération 'Promesse sincère 4' contre l'ennemi ont été lancées», ont indiqué les Gardiens, armée idéologique de la République islamique, dans un communiqué relayé par les médias locaux, sans préciser les cibles.
Neuf morts en Israël
Neuf personnes ont été tuées dans le centre d'Israël quand un bâtiment s'est effondré à la suite d'une de ces «frappes directes» de missile iranien, a annoncé la police.
«Dans le secteur de Bet Shemesh, les secouristes et ambulanciers ont constaté le décès de neuf personnes», a annoncé le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, en précisant avoir évacué 28 blessés dont deux dans un état grave.
Trois morts aux Emirats arabes unis
Aux Emirats arabes unis, trois personnes ont été tuées et 58 blessées, ont indiqué les autorités, dans les frappes menées par l'Iran contre les pays du Golfe en riposte à l'attaque israélo-américaine.
Trois ressortissants pakistanais, népalais et bangladais ont été tués, a précisé le ministère de la Défense, indiquant que depuis le début des attaques iraniennes, les Emirats arabes unis avaient détecté 165 missiles balistiques, dont 152 ont été détruits, ainsi que deux missiles de croisière.
Le Koweït déplore un mort et des dizaines de blessés depuis le début des frappes iraniennes.
Source: AFP
Une attaque dans l'ouest de l'Iran aurait tué 43 soldats
L'agence de presse iranienne Mehr a affirmé qu'une attaque dans l'ouest de l'Iran contre un bâtiment des gardes-frontières près de l'Irak avait tué dimanche 43 membres des forces de sécurité.
L'attaque, «menée à l'aide de bombes», a également causé «d'importants dégâts à des bâtiments voisins» à Mehran, ville frontalière de l'Irak, écrit l'agence Mehr, ajoutant que 21 personnes ont aussi été blessées.
«Selon les premiers rapports, cet acte hostile a été perpétré par des agents des États-Unis et du régime sioniste (Israël, NDLR)», a ajouté l'agence, sans préciser s'il s'agissait d'un attentat à la bombe ou d'une frappe aérienne.
Source: AFP
Une attaque iranienne provoque un incendie sur une base accueillant des forces françaises
Une attaque de drones iraniens contre une base navale d'Abou Dhabi accueillant des forces françaises a provoqué un incendie sans faire de victime, a indiqué dimanche le ministère émirati de la Défense, alors que l'Iran frappait les pays du Golfe pour la deuxième journée consécutive.
Source: AFP
Ryad a intercepté des missiles visant son aéroport et une base militaire
L'Arabie saoudite a intercepté dimanche des missiles iraniens visant l'aéroport international de Ryad et la base aérienne du prince Sultan, qui abrite des militaires américains, a indiqué à l'AFP une source du Golfe au fait du dossier.
«Les défenses aériennes ont intercepté avec succès des missiles iraniens près de l'aéroport de Ryad et de la base aérienne du prince Sultan dimanche après-midi», a déclaré cette source, qui a requis l'anonymat en raison de la sensibilité du dossier, ajoutant que cette interception n'avait ni perturbé la navigation ni causé de pertes humaines ou matérielles.
Un témoin près de l'aéroport a affirmé avoir «vu et entendu la défense aérienne intercepter le missile dans le ciel». Des habitants et des journalistes de l'AFP avaient auparavant signalé avoir entendu des explosions dans l'est de Ryad.
Source: AFP
Deux navires attaqués dans le détroit d'Ormuz
Deux navires ont été attaqués aujourd'hui au large des Emirats arabes unis et d'Oman, ont indiqué des agences de sécurité maritimes.
Un premier navire, au large des côtes d'Oman, a été touché «par un projectile inconnu au-dessus de la ligne de flottaison», a indiqué l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO.
Dans un incident distinct, un autre «navire a été touché par un projectile inconnu», a indiqué UKMTO tandis que la société de sécurité maritime Vanguard Tech a indiqué qu'il se situait à «environ 17 milles nautiques au nord-ouest de Mina Saqr, aux Emirats arabes unis».
Dans le même temps, l'armateur italo-suisse MSC, ordonne à tous ses navires présents dans le Golfe persique de «se mettre à l'abri».
Les Gardiens de la Révolution affirment avoir visé le porte-avions américain Abraham Lincoln, les Etats-Unis démentent
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré dimanche avoir ciblé le porte-avions américain USS Abraham Lincoln dans le Golfe après que des frappes américaines et israéliennes ont tué le guide suprême du pays.
«Le porte-avions américain Abraham Lincoln a été frappé par quatre missiles balistiques», ont affirmé les Gardiens dans un communiqué relayé par les médias locaux, avertissant que «la terre et la mer deviendront de plus en plus le cimetière des agresseurs terroristes».
«Mensonge», a déclaré le Centcom sur X à propos des déclarations des Gardiens de la Révolution. «Les missiles lancés n'ont même pas réussi à s'approcher. Le Lincoln continue de lancer des aéronefs en soutien à la campagne sans relâche du Centcom pour défendre les Américains en éliminant les menaces venant du régime iranien», ajoute-t-il.
Source: AFP
Swiss suspend ses vols vers Tel Aviv et Dubaï pour plusieurs jours
L’escalade militaire au Moyen-Orient continue de perturber le trafic aérien. Après les frappes menées contre l’Iran par Israël et les États-Unis, l’espace aérien régional reste sous haute tension.
Conséquence directe: Swiss prolonge la suspension de ses liaisons vers Dubaï jusqu’au 4 mars inclus. Les vols à destination et en provenance de Tel-Aviv restent, eux, annulés jusqu’au 8 mars compris.
«La sécurité avant tout»
Dans un communiqué publié dimanche, la compagnie souligne que ces décisions peuvent bouleverser les plans de voyage. «Nous savons que ces décisions modifient des projets et peuvent générer de l’incertitude. Mais la sécurité de nos équipages et de nos passagers est notre priorité absolue», indique Swiss.
La compagnie dit regretter «vivement» les désagréments causés. Les passagers concernés peuvent soit reporter leur vol sans frais à une date ultérieure, soit obtenir le remboursement intégral de leur billet.
Swiss précise suivre «de très près» l’évolution de la situation au Moyen-Orient.
Des équipages bloqués à Tel-Aviv
La compagnie a également confirmé samedi que certains membres de son personnel se trouvent actuellement à Tel Aviv. Ils sont chargés de la maintenance et du traitement au sol des appareils Swiss.
«Leur sécurité a pour nous la plus haute priorité», assure la compagnie, qui affirme rester en contact étroit et permanent avec ses employés et leur apporter tout le soutien possible. Tant que l’instabilité persistera dans la région, un retour à la normale du trafic aérien semble exclu.
Plusieurs blessés en Israël, dont une fillette dans un «état grave»
Les secours israéliens ont annoncé que plusieurs personnes avaient été blessées dimanche, dont une fillette dans un «état grave», dans la région de Bet Shemesh (centre), après de nouveaux tirs de missiles iraniens.
«Des équipes de secours soignent plusieurs blessés, dont une fillette dans un état grave», a déclaré le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge. Selon un porte-parole des pompiers, leurs équipes "continuent d'intervenir sur place et extraient des victimes des décombres».
Source: AFP
Nouvelles explosions entendues à Abou Dhabi, Dubaï, Doha et Manama
Des journalistes de l'AFP et des habitants ont entendu de nouvelles explosions dans plusieurs villes du Golfe, à Dubaï, Abou Dhabi, Doha et Manama, dimanche, au deuxième jour de frappes iraniennes dans le Golfe en riposte à l'attaque israélo-américaine.
Des journalistes de l'AFP ont entendu plusieurs détonations à Dubaï, tandis que des résidents d'Abou Dhabi signalaient de fortes explosions. Des sirènes ont retenti à Manama, où des correspondants ont également entendu des explosions, tandis que dans la capitale qatarie un journaliste a perçu une faible détonation.
Source: AFP
L'Opep+ augmente sa production de pétrole face à la guerre en Iran
L'Arabie saoudite, la Russie et six autres membres de l'Opep+ ont augmenté dimanche leurs quotas de production de pétrole de 206'000 barils par jour pour le mois d'avril, un volume supérieur aux anticipations, alors que la guerre en Iran déstabilise le Moyen-Orient et les routes d'acheminement du brut.
Les huit membres du groupe «ont convenu d'un ajustement de la production de 206'000 barils par jour», qui «sera mis en oeuvre en avril», selon le communiqué de l'Organisation des pays exportateurs, qui cite l'équilibre du marché, sans faire mention directe de l'Iran.
Source: AFP
Le Royaume-Uni appelle ses ressortissants dans quatre pays à «rester à l'abri»
Le ministère britannique des Affaires étrangères a exhorté dimanche les citoyens britanniques se trouvant au Bahreïn, au Koweït, au Qatar et aux Emirats arabes unis à «rester à l'abri sur place» face à l'escalade du conflit au Moyen-Orient.
Le ministère …«déconseille désormais tout voyage vers le Bahreïn, le Koweït, le Qatar et les Emirats arabes unis, sauf en cas de nécessité absolue», a-t-il indiqué sur X.
Source: AFP