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L'aéroport en alerte
Un drone avec un engin explosif bloque le trafic à Leipzig

Un avion a heurté un objet non identifié en vol mercredi après l'interruption de son atterrissage à Leipzig/Halle, en Allemagne. Il a finalement atterri sans encombre à Hanovre, selon le ministère de l'Intérieur.
Publié: 12:16 heures
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Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
Un avion a heurté un objet en vol mercredi après l'interruption de son atterrissage à Leipzig/Halle. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un incident de sécurité impliquant au moins un drone a entraîné la suspension temporaire du trafic à l'aéroport allemand de Leipzig, hub militaire utilisé par l'OTAN et pour l'Ukraine, près duquel un avion a un object non identifié en vol. 

Les enquêteurs ont découvert un drone équipé d'un «engin explosif». «Un drone transportant un engin explosif non identifié a été découvert par un employé de l'aéroport de Leipzig-Halle», ont-ils déclaré, ajoutant que la police avait utilisé un robot de déminage pour retirer le détonateur. Des images d'agence de presse tournées de nuit ont montré des véhicules de police, de pompiers et un robot de déminage circuler sur le tarmac, tout près d'un avion de la compagnie ukrainienne de fret Antonov Airlines et non loin d'un avion du transporteur allemand DHL.

Cet incident survient alors que l'Allemagne alerte depuis des mois sur des tentatives de sabotages, de désinformation et de cyberattaques émanant de puissances étrangères hostiles, en premier lieu la Russie. Un avion est «apparemment entré en collision» avec un autre objet au moment de reprendre de l'altitude après n'avoir pas pu atterrir à l'aéroport Leipzig/Halle, temporairement bouclé avant la découverte du drone, a confirmé mercredi le ministère allemand de l'Intérieur.

Malgré le choc, l'avion en question a pu atterrir sans encombres à l'aéroport de Hanovre, à 200 km au nord-ouest de sa destination d'origine, a précisé le porte-parole du ministère, Leonard Kaminski, lors d'un point presse régulier du gouvernement à Berlin. Il a également confirmé qu'un drone avait été «trouvé» dans le cadre de l'enquête ouverte pour éclaircir cet incident de sécurité. Leonard Kaminski a refusé de donner des détails en raison de l'enquête en cours.

Une interruption de deux heures

L'interruption du trafic aérien «a duré environ deux heures» dans la nuit de mardi à mercredi, a déclaré au même point presse un porte-parole du ministère des Transports. «La piste nord est désormais de nouveau ouverte, mais la piste sud reste actuellement fermée», a-t-il ajouté.

Dans la nuit, la police a annoncé la suspension du trafic aérien à l'aéroport après qu'un «objet volant non identifié» a été «aperçu à proximité de l'aéroport». Plusieurs avions cargo et un avion de ligne ont alors été déroutés vers d'autres aéroports, dont celui qui a finalement atterri à Hanovre.

Ensuite, «un objet a été découvert dans la zone de la piste sud», ce qui a entraîné l'emploi d'un robot de déminage et l'ouverture d'une enquête, toujours selon la police. Le trafic aérien a depuis repris, même si la piste sud est toujours fermée en raison de l'enquête.


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