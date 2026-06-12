Un journaliste abattu dans l'est du Mexique

Luis Angel Lopez Valdez, journaliste spécialisé dans les faits divers, a été abattu jeudi à Poza Rica, Veracruz. Il est le deuxième reporter tué au Mexique en 2026, malgré des mesures de protection officielles.

AFP Agence France-Presse

Un journaliste mexicain spécialisé dans les faits divers a été abattu jeudi à l'aube, a annoncé le journal pour lequel il travaillait dans l'État de Veracruz (est), région où un autre journaliste a été tué en janvier. Luis Angel Lopez Valdez avait reçu des menaces en raison de son travail journalistique et bénéficiait de mesures de protection des autorités locales, a indiqué le quotidien Vanguardia sur les réseaux sociaux.

Luis Angel Lopez Valdez a été assassiné dans la ville de Poza Rica, «après avoir été intercepté par des hommes armés alors qu'il circulait» sur une avenue, a détaillé le journal sur son site internet. Le quotidien a réclamé que la mort de son journaliste «ne reste pas impunie». Le Mexique est l'un des pays les plus dangereux pour exercer le métier de journaliste, avec plus de 150 professionnels assassinés depuis 1994, selon l'organisation Reporters sans frontières (RSF). En 2025, neuf journalistes y ont été tués, selon l'organisation.

Etat le plus meurtrier du Mexique

RSF a condamné ce crime et exigé une «enquête urgente» dans une publication sur le réseau social X. «Tandis que le pays inaugurait la #CoupeduMondeFIFA, le journaliste Luis Angel Lopez Valdez a été assassiné», a dénoncé l'organisation. Nombre des journalistes victimes d'attaques travaillaient dans des zones ravagées par le crime organisé.

Selon un décompte réalisé par des associations civiles, Veracruz est l'État mexicain le plus meurtrier, avec 33 journalistes assassinés depuis 2000. Cet État, qui borde le golfe du Mexique, est depuis des années le théâtre de violences liées à différents groupes criminels organisés qui se disputent les routes du trafic de drogue. Luis Angel Lopez Valdez est le deuxième journaliste tué dans le pays en 2026. En janvier, Carlos Castro, un autre journaliste couvrant les affaires policières pour le média local Codigo Norte, avait été tué par balles dans cet État.