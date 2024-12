Le patron de X parle de «Wokepedia» Elon Musk attaque Wikipédia et demande le boycott des dons

Le magnat de la technologie Elon Musk a appelé à l'arrêt des dons pour Wikipédia. Il qualifie la plateforme de «Wokepedia» et a critiqué son orientation politique. Wikipédia se défend et souligne ses efforts en matière de diversité et d'accessibilité.