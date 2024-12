Conseiller de Donald Trump, homme le plus riche du monde peut secouer Washington d'un simple tweet. Photo: Getty Images

Daniel Jung

Dans un message posté tôt le matin sur X, Elon Musk a déclaré mercredi qu'un projet de loi de 1547 pages sur un budget transitoire américain devrait échouer. This bill should not pass – cette loi ne doit pas être adoptée, a annoncé le milliardaire. Et sa volonté fut respectée.

Le jour même, la loi était morte et les Etats-Unis se dirigent maintenant vers une paralysie du gouvernement. Les pouvoirs publics devraient ainsi cesser leurs activités dès le week-end. De nombreux fonctionnaires ne seraient pas payés dans un premier temps. Donald Trump n'est pas encore entré en fonction que le patron de Tesla, son conseiller le plus puissant, suscite déjà l'inquiétude: Elon Musk peut-il réussir à Washington avec ses méthodes coup de poing?

Au cours de la journée de mercredi, Elon Musk avait insisté pour que le Congrès abandonne le projet de loi. Il l'a vivement critiqué en le qualifiant de «loi de dépenses insolente» et a demandé à ses plus de 200 millions de followers de contacter leurs élus. «Arrêtez de voler l'argent de nos impôts», a-t-il écrit, «appelez vos élus dès maintenant!»

«Le téléphone a sonné sans arrêt»

«Nos électeurs écoutent Elon Musk», a déclaré le député républicain Andy Barr au «Wall Street Journal». «Mon téléphone a sonné sans arrêt aujourd'hui». Musk a même averti que les républicains qui voteraient en faveur de la loi perdraient leur siège au Congrès dans deux ans. Il a déclaré qu'aucune autre loi n'était nécessaire jusqu'à ce que Donald Trump prenne ses fonctions de président le 20 janvier. Le milliardaire a lancé sa campagne bien avant que Donald Trump lui-même ne s'oppose à l'accord budgétaire négocié par les dirigeants des deux partis.

Jeudi, un deuxième projet de loi (de 116 pages), nettement allégé, que Trump avait qualifié de «très bon accord», a également échoué. Les démocrates ont alors déchiré le document. Le chef du groupe parlementaire démocrate Hakeem Jeffries a qualifié la deuxième proposition de «risible» et a déploré que les forces extrêmes des républicains soient en train de provoquer un shutdown les yeux fermés.

La deuxième proposition visait en même temps à relever le plafond de la dette, ce qui a également déclenché l'opposition de certains républicains. Après le vote, la direction du parti de Donald Trump a néanmoins accusé les démocrates d'être responsables d'un éventuel shutdown. Le Blame Game, le jeu des reproches mutuels, a déjà commencé. On ignore pour l'instant si les républicains et les démocrates parviendront à s'entendre sur une solution d'ici l'expiration du délai dans la nuit de vendredi à samedi (heure locale).

De véritables «marionnettistes»

L'action de blocage initiée par Trump et Musk est une démonstration du rapport de force au sein du parti républicain. Parmi les démocrates, cela a suscité l'indignation. Hakeem Jeffries a qualifié les deux hommes de véritables «marionnettistes». Certains démocrates ont déjà raillé le fait qu'Elon Musk tirait les ficelles. Plusieurs d'entre eux ont parlé avec complaisance du «président Musk» – ce qui pourrait éventuellement toucher la vanité de Donald Trump.

L'influence d'Elon Musk est grande. Move fast and break things (bouger vite et casser des choses), telle était autrefois la devise de Facebook. Elon Musk est lui aussi doué pour identifier rapidement les problèmes et mettre en œuvre des changements radicaux. Peu après son rachat de Twitter, il a licencié près de la moitié du personnel – et l'entreprise fonctionne toujours. Il reste à voir jusqu'où cette mentalité de Silicon Valley lui permettra d'aller en politique. Ce qui est sûr, c'est que Trump et Musk veulent diriger les Etats-Unis comme une entreprise. Mais la politique fonctionne différemment – les acteurs doivent faire un travail de persuasion et forger des majorités.

Et en ce qui concerne le shutdown, l'administration Biden a actuellement beaucoup de pouvoir pour le rendre douloureux. Les gens continueraient certes à recevoir leur courrier et les chèques de la sécurité sociale, et l'armée continuerait à faire son travail. Cependant, le gouvernement pourrait par exemple fermer les parcs nationaux, ce qui dérangerait également les électeurs républicains. Si Trump entame donc son deuxième mandat en faisant du surplace, les débuts ne seront pas agréables.